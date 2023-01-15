حميد الشاعري: «كنت هموت على أغنية «للي» بس حلال على الكينج»

كشف الفنان أكرم حسني، عن سر كتابته للأغاني، مؤكدًا أن مزاجه السيئ وراء كتابة أغاني مرحة، والعكس صحيح، وأغنية "للي" خير مثال على ذلك.

من جهته، أشاد الفنان حميد الشاعري، خلال حوار ببرنامج "8 الصبح"، المُذاع على قناة "dmc"، بأغنية "للي" مؤكدًا أنه كان يتمنى غنائها، ولكنها ذهبت للفنان محمد منير، مرددًا: "كنت هموت عليها لكن حلال على الكينج طبعًا".

يذكر أن أغنية "السهر والانبساط"، جمعت الثلاثي أكرم حسني، وحميد الشاعري، وهشام عباس، وحققت نجاحًا جماهيريًا واسعًا بعد ساعات من طرحها.

أغنية «السهر والانبساط»، تأليف أكرم حسني، ومنظم الموسيقى أحمد وحيد كنج.