موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني والقنوات الناقلة، يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة ومحبو الكرة العالمية، لمتابعة الكلاسيكو الناري اليوم الأحد، في المباراة النهائية من المسابقة في نسختها الحالية.

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني

من المقرر أن يكون موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني، في تمام التاسعة مساء اليوم الأحد، على إستاد "الملك فهد الدولي" في المملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني

ستُذاع مباراة ريال مدريد وبرشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني، على قناة الرياضية السعودية الأولى SSC 1 HD

معلق مباراة ريال مدريد وبرشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني

من المنتظر أن يكون "فهد العتيبي" هو معلق مباراة ريال مدريد وبرشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني.

ويسعى ناديا ريال مدريد وبرشلونة في مواصلة نغمة الانتصارات وتحقيق الفوز في مباراة الكلاسيكو، أملًا في التتويج بلقب كأس السوبر الإسباني في نسخته الحالية، وهو أول ألقاب عام 2023.

ولكن يستهدف فريق ريال مدريد التتويج بلقب كأس السوبر الإسباني للمرة الثالثة عشرة في تاريخه، ومعادلة غريمه برشلونة الأكثر تتويجًا بالمسابقة في التاريخ.

ويخوض فريق ريال مدريد هذه المباراة وسط شكوك حول أداء اللاعبين، بعد تراجع مستوى الفريق بشكل عام على المستوى المحلي في بطولة الدوري الإسباني، والتعثر في أكثر من مناسبة وفقدان الصدارة لمصلحة الغريم برشلونة.

وكان فريق ريال مدريد، تحت قيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، قد تأهل إلى نهائي كأس السوبر الإسباني، بعدما تغلّب على فالنسيا بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي من المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

في المقابل، تأهل فريق برشلونة، تحت قيادة المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز، إلى نهائي كأس السوبر الإسباني، على حساب ريال بيتيس بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح أيضًا، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي من المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما.

ويعيش فريق برشلونة فترة جيدة على الصعيد المحلي حيث يتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق ثلاث نقاط كاملة عن غريمه ريال مدريد.