الأحد 15 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

لمراقبة الأسعار والأسواق.. حملات مكبرة للتفتيش على المحال ومعارض السلع بسفاجا

حملات تفتيش علي الأسواق
حملات تفتيش علي الأسواق بسفاجا

أكد اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا، أنه تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتعليمات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، لضمان استقرار الأسعار وتوافر كل السلع، وسد النقص في كل السلع بهدف زيادة العرض وتحقيق الوفرة وخلق المنافسة لاستقرار الأسعار، تم فتح تشكيل لجنة دائمة لمتابعة الأسعار والسلع الاستراتيجية بجميع المنافذ والمعارض التجارية.


وأوضح رئيس المدينة، في بيان له اليوم، أنه تم تشكيل لجنة لمراقبة الأسعار، تقوم اللجان الفرعية المكونة (قسم الشرطة، التموين، مكتب العمل، الصحة، البيطرية، ومن مجلس المدينة إدارة الإنتاج والتعاون، وتراخيص المحال، والبيئة، والمتابعة الميدانية)، وذلك بهدف بالمرور على الأسواق؛ للتأكد من تنفيذ التجار للقرار الجديد، والقيام بوضع الأسعار على السلع في كل الأسواق، بجانب توعيتهم بالإجراءات القانونية التي ستطبق عليهم حال مخالفة تطبيق القرار.


وأضاف شعبان، أن اللجنة بدأت أعمالها بالمرور على الأسواق والمحال التجارية والسوبر ماركت بجميع أحياء مدينة سفاجا بهدف وضع سعر عادل لعدد من السلع الاستراتيجية يصل إلى 15 سلعة، وهي سلع أساسية ومهمة بالنسبة للمواطن الذي يقوم باستهلاكها بشكل يومي، ومنها: السكر، والأرز، والدقيق، والمكرونة، والشاي، والزيوت بأنواعها، والبيض، والدواجن، واللحوم.

 

حملات تفتيش علي الأسواق بسفاجا
حملات تفتيش علي الأسواق بسفاجا
حملات تفتيش علي الأسواق بسفاجا
حملات تفتيش علي الأسواق بسفاجا
حملات تفتيش علي الأسواق بسفاجا
حملات تفتيش علي الأسواق بسفاجا
حملات تفتيش علي الأسواق بسفاجا
حملات تفتيش علي الأسواق بسفاجا
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وائل لطفي

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