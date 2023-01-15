يوم صعب في سوق «الكريبتو» و«بيتكوين» تنخفض إلى 20 ألف دولار

تراجعت أسعار العملات الرقمية المشفرة اليوم ، بقيادة بيتكوين بسبب سياسة التشديد النقدي التي يتبعها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

وانخفض سعر عملة "بيتكوين" بنسبة 0.44% ليصل 20.746.6 ألف دولار، ووصلت القيمة السوقية للعملات الرقمية المشفرة اليوم عند لتصل 900 مليار دولار، كما تراجعت عملة "إيثريوم" بنسبة 1.15% دولار مسجلة 1.528.78 دولار، وتراجعت عملة "كاردانو" بنسبة 2.72% لتسجل 0.3481 دولار.

وتراجعت عملة "سولانا" بنسبة 63. 2% لتسجل 073. 23 دولار، وتراجعت عملة "دوج كوين" بنحو 3.23%، لتصل إلى مستويات 0.085210 دولار، وتراجعت عملة شيبا بنسبة 4.76% إلى مستويات 0.01022 دولار، وانخفضت تداول العقود الذكية AV AX في حدود 1.08% إلى مستويات قرب 0.1022 دولار.

كما خسرت عملة تيرا بنسبة 04. 6% إلى مستويات 0.001790 دولار، كما صعدت عملة "FTX Token" بنسبة 85. 12% إلى مستويات.7940 .1 دولار، وانخفضت عملة "ريبيل"، بنسبة 3.42% الي مستويات 0.38823 دولار.

- تقلبات شديدة في سوق الكريبتو

وتعرض سوق الكريبتو لتقلبات شديدة خصوصاً بعد انهيار منصة إف تي إكس، وأيضاً من بلوك فاي، مما أسفر عن تبخر مليارات الدولارات لآلاف المستثمرين.

وسجل معدل الفائدة الأمريكية على الأموال الفيدرالية بعد الزيادة الأخيرة بواقع 50 نقطة أساس إلى 4.5%، فيما تتجه سياسات الفيدرالي الأمريكي خلال العام الجاري 2023 إلى التيسير النقدي ليصل معدل الفائدة خلال العام لما يتراوح بين 5 و5.5%.

ونتيجة لذلك استغنى مدير الأصول الرقمية Osprey Funds عما يقرب من 60% من موظفي الشركة مع استمرار تداعيات شتاء العملات المشفرة وتراجع الأسعار.