الأحد 15 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

اليوم.. ثالث جلسات محاكمة المتهم بقتل سيدة بالتعاون مع ابنتها ببورسعيد

الجلسة
الجلسة

تنظر محكمة جنايات الأحداث بمحافظة بورسعيد، اليوم الأحد، ثالث جلسات محاكمة الطفل - الحدث - المتهم بقتل سيدة بالتعاون مع ابنتها داخل منزلها بحي الفيروز في مدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد.

وكان المستشار النائب العام قد أمر بإحالة فتاة إلى محكمة الجنايات، وإحالة طفل متهم لم يتجاوز سنه 15 عامًا إلى محكمة الطفل المختصة، لاتهامهما بارتكاب جريمة قتل والدة المتهمة عمدًا مع سبق الإصرار.

ووجهت النيابة العامة، للمتهمين تهمة قتل المجني عليها حتى لا تفضح أمر علاقتهما الآثمة وذلك باستخدام "عصا خشبية مثبت بها مسامير، ومطرقة وماء مغلي وسكين وكأس زجاجيّة مكسورة"، وذلك بعدما مكنت المتهمة - ابنة المجني عليها - الطفل من دخول المنزل أثناء نوم والدتها، ليقتلاها ويسرقا هاتفها المحمول في محاولة لإخفاء الجريمة.

- اعترافات المتهمين 

واعترف المتهمان أمام النيابة العامة بكيفية تخطيطهما للجريمة وارتكابها، وقاما بتمثيل الجريمة، كما تبين بجانب شهادة الشهود أن الملابس الملطخة بالدماء المعثور عليها بمسرح الجريمة والخاصة بالمتهم الطفل تطابق البصمة الوراثية لدماء بالمجني عليها، كذلك تبين من فحص هواتف المتهميْن وهاتف المجني عليها وجود محادثات بين المتهميْن منها ما سجل صوتيًّا، والتي دلت صراحة على اتفاقهما على ارتكاب الجريمة، وأقر بها المتهمان، وضبطت النيابة العامة بإرشاد الطفل المتهم الأدوات التي استخدمها والمتهمة في ارتكاب الجريمة.

 وكانت محكمة جنايات بورسعيد قد قضت، أمس السبت، برئاسة المستشار برئاسة المستشار السيد عبد العزيز، وعضوية المستشارين أحمد علي جنينة، وعماد أبو الحسن عبد اللاه، وأشرف عبيد علي، وسكرتارية إسماعيل عوكل، بإحالة أوراق "ن. خ"، المتهمة بقتل والدتها بمساعدة عشيقها في بورسعيد إلى مفتي الجمهورية.

اتفاق اتهامهما ابنة ارتكاب جريمة ارتكاب الجريمة البصمة الوراثية

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفاسدون يمتنعون

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