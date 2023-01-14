تفاصيل عودة أعداد الحجاج بكامل طاقتها خلال الموسم المقبل

كشفت وزارة الحج والعمرة السعودية، عن أن موسم الحج الكامل سيجرى بكامل الأعداد للدول المشتركة في تنظيم فريضة الحج من مختلف دول العالم وعودة أعداد الحجاج إلى ما كانت عليه قبل جائحة كورونا وما قامت به المملكة العربية السعودية من إجراءات وقائية بتقليص أعداد الحجاج والمعتمرين تفاديًا لتداعيات الفيروس.

كما أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية عبر صفحتها الرسمية على موقع التغريدات القصيرة تويتر، عن أن أعداد المعتمرين الذين أدوا نسك العمرة فى عام 2022 وصل نحو 7 ملايين كما أعلنوا، موضحة أن المعتمرين قد تمكنوا من تأدية مناسك العمرة بكل يسر خلال العام الماضي، وذلك بعد أن تم رفع الإجراءات الاحترازية التي اتخذت إبان فترة جائحة كورونا.

مصر تتفق مع السعودية على موسم الحج القادم

وقد وقع نائب وزير الحج والعمرة السعودي الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، عددًا من اتفاقيات لموسم الحج المقبل مع 15 وفدًا من عدة دول إسلامية، ومن بينها مصر وذلك في إطار الاستعدادات المبكرة للوزارة لموسم الحج للعام الجاري 1444هـ، وامتدادًا للجهود المبذولة لتسهيل قدوم ضيوف الرحمن، ورفع جودة الخدمات المقدمة لهم، وإثراء تجربتهم الدينية والثقافية، تحقيقًا لمستهدفات برامج رؤية السعودية 2030.

واستعرض نائب وزير الحج، خلال لقائه بوفود كل من مصر والإمارات والسنغال وغانا وتشاد وطاجكستان وأفغانستان والهند وتايلاند وجنوب إفريقيا وقيرغيزستان وبنين وسيريلانكا ودولة تنزانيا، عددًا من الموضوعات ذات العلاقات المشتركة بشئون الحجاج، ومناقشة الترتيبات والاستعدادات لخدمة ضيوف الرحمن القادمين إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة من جميع أنحاء العالم لأداء مناسك الحج بيسر وطمأنينة، وتضمنت اتفاقيات الحج الموقعة الحصص المخصصة لكل دولة، ومنافذ ووسيلة القدوم والمغادرة للحجاج القادمين من تلك الدول، وأبرز الإجراءات المنظمة لشئون الحج.

وكانت قد طالبت رابطة العالم الإسلامي بإعلان وزارة الحج والعمرة السعودية عن عودة أعداد الحجاج هذا العام 1444هـ إلى ما كانت عليه قبل جائحة كورونا، بدون أي قيود على العمر.