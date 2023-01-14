السبت 14 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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منها مصر.. الجارحى: الزيادة السكانية بحلول 2050 تتركز فى 8 دول

الزيادة السكانية
الزيادة السكانية

قال الإعلامي إبراهيم الجارحي، إن توقعات الأمم المتحدة، تقول إن غالبية الزيادة السكانية بحلول عام 2050 تتركز في 8 دول، هي: الكونغو ومصر وإثيوبيا والهند ونيجيريا وباكستان والفلبين وتنزانيا، وفقًا لصندوق الأمم المتحدة للسكان.

وأضاف خلال تقديم برنامج "بالمنطق" على قناة القاهرة الإخبارية، أن الصين والهند تأتي في مقدمة الدول في تعداد السكان، بمعدلات تتجاوز 1.3 مليار نسمة لكل دولة، ثم الولايات المتحدة بعدد سكان 330 مليون نسمة.

 

ولفت إلى أن 4 دول يتراوح عدد سكانها بين 200 و300 مليون نسمة، هي إندونيسيا وباكستان والبرازيل ونيجيريا، ثم 7 دول يتراوح عدد سكانها بين 100 و200 مليون نسمة، هي بنجلاديش وروسيا والمكسيك واليابان وإثيوبيا، والفلبين ومصر.

 

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وأردف أن عدد سكان مصر يزيد مليون نسمة كل 221 يومًا، بمعدل 4 آلاف و625 مولودًا يوميًا، أي مولود جديد كل 19 ثانية، وذلك وفقًا لتقرير الجهاز المركوي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، وأن التعداد الحالي تجاوز 104 ملايين نسمة.

الجارحي الزيادة السكانية ابراهيم الجارحي القاهرة الإخبارية

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