«الجارحى» عن كثرة إنجاب محدودى الدخل: رزق الطفل بييجى من ميزانية الدولة 

قال الإعلامي إبراهيم الجارحي، إن عدد سكان مصر يزيد مليون نسمة كل 221 يومًا، بمعدل 4 آلاف 625 مولود يوميًا، أي مولود جديد كل 19 ثانية، وذلك وفقًا لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، وأن التعداد الحالي تجاوز 104 ملايين نسمة.

إبراهيم الجارحي: رزق الطفل بييجي من ميزانية الدولة

وأضاف خلال تقديم برنامج "بالمنطق" على قناة القاهرة الإخبارية، أن عدد سكان مصر لو كان مساويًا لعدد سكان أي دولة من الدول المصدرة للنفط كان وضعها الاقتصادي أفضل، والإنفاق على التعليم والمستشفيات والطرق أقل، مردفًا: "الزيادة مفيدة بشرط نعرف قيمة العمل ونحدد الأهداف، أما كثرة الإنجاب والدخل محدود، بدون خطط مستقبلية، وإن كل التفكير أن العيل بييجي برزقه، فرزق الطفل يا عزيزي جاي من ميزانية الدولة، ودافعي الضرائب من الناس الملتزمة".

ولفت إلى أن خبراء السكان يشيرون إلى أن القضية السكانية في مصر تتمثل في زيادة عدد المواليد مع تحسن الحالة الطبية، وبعض العادات والتقاليد، مثل تفضيل إنجاب الذكور، والإنجاب المباشر بعد الزواج، عدم استخدام وسائل تنظيم الأسرة، عدم الاكتفاء بطفلين، والميل لفكرة العزوة والسند.

وأشار إلى أن الزيادة الضخمة في عدد السكان حدثت ما بين عامي 2006 و2014، حيث ارتفعت معدلات الإنجاب لتصل 2.7 مليون مولود بزيادة 50%.

وأردف أن هذه الزيادة أدت لتحديات في قطاعات كثيرة مثل التعليم، وتحدي استيعاب 50% زيادة في عدد الطلاب، والارتقاء بجودة التعليم، منوهًا بأن معادلة النمو الاقتصادي لا بد أن تكون 3 أضعاف معدل النمو السكاني، ليتمكن الاقتصاد المصري من خلق وظائف للجيل الجديد، أي أن مصر تحتاج لمعدل نمو اقتصادي 9%.

وأوضح أنه طالما أن هذه النسبة غير متحققة، فإن فرص جني ثمار التنمية مستحيلة، لأن المواليد الجدد تلتهم ثمار التنمية التي تذهب لتوفير الأدوية والتغذية والفصول التعليمية، بدلًا من أن تتحول لاستثمارات ترفع المستوى الاقتصادي.