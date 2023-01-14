السبت 14 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

رسميا.. اعتماد مشاركة 14 ناديا فى البطولة العربية للكرة الطائرة

المهندس ياسر قمر
المهندس ياسر قمر

تلقى مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة الطائرة برئاسة المهندس ياسر قمر موافقة 14 ناديا على المشاركة في البطولة العربية للأندية التي تستضيفها القاهرة خلال الفترة من 18 فبراير وحتى 3 مارس المقبلين .

وجاءت قائمة الأندية التي أعلنت مشاركاتها في البطولة على النحو التالي:

الزمالك والأهلي من مصر والوكرة والأهلي من قطر وبني ياس الإماراتي، وخيبل المهرة والميناء من اليمن، والسوحيلي وأهلي طرابلس من ليبيا ومصافي الشمال العراقي  والقوات الفلسطيني والسيب العماني وكاظمة الكويتي والنصر البحريني.

وكان مجلس إدارة الاتحاد قد أعلن في وقت سابق أن يوم 14 يناير الجاري آخر موعد لتلقي موافقات الأندية المشاركة في هذا الحدث الهام .

ويكثف مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة اجتماعاته الهامة خلال هذه الايام للانتهاء من كافة الملفات الحيوية قبل استضافة البطولة.

ويعقد مجلس الإدارة اجتماعات متواصلة لمتابعة كافة الترتيبات الخاصة بهذا الحدث.

عمرو مخلوف للكرة الطائرة مجلس إدارة الاتحاد برئاسة المهندس ياسر برئاسة المهندس ياسر قمر

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفاسدون يمتنعون

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