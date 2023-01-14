رسميا.. اعتماد مشاركة 14 ناديا فى البطولة العربية للكرة الطائرة

تلقى مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة الطائرة برئاسة المهندس ياسر قمر موافقة 14 ناديا على المشاركة في البطولة العربية للأندية التي تستضيفها القاهرة خلال الفترة من 18 فبراير وحتى 3 مارس المقبلين .

وجاءت قائمة الأندية التي أعلنت مشاركاتها في البطولة على النحو التالي:

الزمالك والأهلي من مصر والوكرة والأهلي من قطر وبني ياس الإماراتي، وخيبل المهرة والميناء من اليمن، والسوحيلي وأهلي طرابلس من ليبيا ومصافي الشمال العراقي والقوات الفلسطيني والسيب العماني وكاظمة الكويتي والنصر البحريني.

وكان مجلس إدارة الاتحاد قد أعلن في وقت سابق أن يوم 14 يناير الجاري آخر موعد لتلقي موافقات الأندية المشاركة في هذا الحدث الهام .

ويكثف مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة اجتماعاته الهامة خلال هذه الايام للانتهاء من كافة الملفات الحيوية قبل استضافة البطولة.

ويعقد مجلس الإدارة اجتماعات متواصلة لمتابعة كافة الترتيبات الخاصة بهذا الحدث.