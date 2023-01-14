لندن تعلن تزويد كييف بدبابات ثقيلة وأوكرانيا تؤكد استمرار سيطرتها على سوليدار

أعلنت لندن السبت عن أنها سترسل دبابات ثقيلة إلى كييف بناء على طلبها، في حين أكّدت القوات الأوكرانية أنها لا تزال تسيطر على مدينة سوليدار التي تقول موسكو إنها استولت عليها بالكامل بعد معارك عنيفة.

وأطلقت روسيا صواريخ على البنية التحتية الرئيسية في كييف ومناطق أخرى من أوكرانيا السبت، بحسب مسئولين أوكرانيين.

وقالت شركة "أوكرينيرغو" للطاقة "اليوم السبت استهدف العدو مجددًا منشآت للطاقة"، مشيرة إلى أنها تعمل على إلغاء تداعيات هذه الضربات.

وأعلن وزير الطاقة هيرمان غالوشينكو في وقت لاحق عن انقطاع التيار الكهربائي في معظم مناطق أوكرانيا بسبب عمليات القصف الأخيرة.

وقال على فيسبوك "اليوم هاجم العدو البلاد ومرافق الطاقة فيها وشبكة الكهرباء مجددًا، هناك هجمات على مناطق خاركيف ولفيف وإيفانو- فرانكيفسك وزابوريجيا وفينيتسيا وكييف. بسبب القصف فُرض قطع للكهرباء بشكل طارئ في معظم المناطق".

وتحدث صحفيون من وكالة فرانس برس عن دوي عدد من الانفجارات في العاصمة الأوكرانية، حيث أكد مسئولون أوكرانيون أن ضربات استهدفت بنى تحتية أساسية في العاصمة.

وكتب نائب رئيس الإدارة الرئاسية الأوكرانية كيريلو تيموشنكو على تطبيق تلغرام أن "هجومًا صاروخيًا على منشآت بنى تحتية حيوية" جارٍ في كييف.

وتحدث رئيس بلدية العاصمة فيتالي كليتشكو عن انفجارات في منطقة دنيبروفسكي وحضّ السكان على "البقاء في الملاجئ".

وفي كلمته اليومية، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن قوات بلاده أسقطت أكثر من 20 من إجمالي 30 صاروخًا أطلقتها روسيا السبت، مشددًا على أن "الإرهاب" الروسي لا يمكن وقفه إلا في ساحة المعركة.

وأضاف زيلينسكي "هل من الممكن وقف الإرهاب الروسي؟ نعم يمكن، هل يمكن أن يتم ذلك بأي طريقة أخرى غير ساحة المعركة في أوكرانيا؟ للأسف لا".

وقتل خمسة أشخاص على الأقل وجرح 60 آخرون بينهم أطفال في ضربة طالت مبنى سكنيًا في دنيبرو (شرق) السبت، وفق ما أفاد حاكم المنطقة فالنتين ريزنيشنكو.

وأوضح زيلينسكي أن المبنى "سقطت جميع طوابقه (الثمانية) نتيجة انفجار صاروخ روسي".