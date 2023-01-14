متحدث الوزراء: «تنمية سيناء بالتوازى مع محاربة الإرهاب وفرت علينا مليارات»

قال السفير نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن مصر استطاعت بفضل تضحيات رجال الشرطة والجيش والمواطنين، أن نشاهد مشهد توجه رئيس الحكومة بصحبة 7 وزراء لسيناء ويتفقدون المشروعات، ويتحركون بسهولة وأمن وأمان على مختلف الطرق.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن زيارة رئيس الحكومة بصحبة 7 وزراء، اليوم لجامعة العريش التي يرتادها 7 آلاف و300 طالب من أبناء سيناء ومن محافظات أخرى، لحظة فارقة بكل المقاييس لم تكن لتحدث لولا التضحيات.

وأردف: "نحن لم ننتهِ من الإرهاب ثم نبدأ التنمية، بل قمنا بالاثنين معًا، وهذا وفر علينا عامل الوقت، وعامل الفلوس، لو لسة هنبدأ في المشروعات في 2023، المبالغ المطلوبة كانت تضاعفت عدة مرات، وهي تقدر بالمليارات".

ولفت إلى أن مدينة رفح الجديدة مع اكتمال إنشائها سيكون فيها أكثر من 10 آلاف وحدة سكنية، و400 بيت بدوي، كما أوضح أن أهمية ميناء العريش أنه المنفذ الوحيد لشبه جزيرة سيناء كاملة.