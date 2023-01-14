السبت 14 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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التنمية المحلية: سيارات «سند الخير» تجوب محافظات مصر لدعم الأكثر احتياجًا

الدكتور خالد قاسم
الدكتور خالد قاسم

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، إن مبادرة "سند الخير" تستهدف القرى الأكثر احتياجًا والأحياء الشعبية، حيث يتم إمداد المواطنين بالسلع المختلفة كنوع من أنواع الدعم والتمكين في ظل الأزمات التي يشهدها العالم حاليًا.

"سند الخير"

وأكد قاسم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن مبادرة "سند الخير" تم إطلاقها مارس الماضي مع بداية شهر رمضان المبارك، وذلك لتوفير السلع للمواطنين.

وأضاف في حديثه، أن المبادرة تستهدف 12 محافظة منها القاهرة والجيزة وبني سويف وأسيوط وقنا والغربية وأسوان والدقهلية والإسماعيلية والمنيا والأقصر وكفرالشيخ .

دعم المواطن

وأشار إلى، أنه تم إطلاق 69 سيارة متنقلة لتجوب أحياء تلك المحافظات المستهدفة، مشيرًا أن هذه السيارات محملة باللحوم والدواجن، بقوليات، أرز، مكرونة، وأنواع مختلفة من زيت الطعام.

خالد قاسم التنمية المحلية متحدث الوزارة دعم المواطنين الحياة اليوم الحياة

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