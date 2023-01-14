«مستقبل وطن» يواصل تنظيم الفعاليات والمبادرات الخدمية بالمحافظات

نظم حزب مستقبل وطن، عددًا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين بمحافظات الجمهورية، اليوم السبت، فى إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة فى تقديم وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، وأيضًا ضمن حملات الحزب المستمرة للتواصل مع الشارع المصرى والمواطنين، إيمانا منه بدوره المهم والفعال بضرورة التواجد والتلاحم مع المواطنين.

في محافظة القاهرة

أطلقت أمانة قسم الأزبكية، مبادرة تحت عنوان "عشانكم" بهدف تقديم الدعم الغذائي للمواطنين، بأسعار مخفضة، وانطلقت القوافل المتنقلة، في شوارع القسم، لتوفير الخضروات بسعر مخفض للمواطنين، بمقدار 5 كيلو متنوعة بقيمة 5 جنيهات فقط، لمحاربة جشع التجار وغلاء الأسعار، وسط مشاركة فريق من شباب الأمانة، في تغليف الخضروات لبيعها وتوزيعها، وتنظيم عملية سير القافلة المتنقلة، وشهدت قافلة الخضروات المتنقلة، إقبالاً كثيفاً من المواطنين، وسط إشادات واسعة من المواطنين.

وفي محافظة قنا

أعلنت أمانة مركز نجع حمادي، عن دعم القطاع الطبي بالمركز، لخدمة أهالي قري المركز، والمساهمة والتبرع بأجهزة مستلزمات طبية، حيث وصلت الدفعة الأولى من الأجهزة الطبية إلى مستشفى نجع حمادي العام، التي شملت جهاز الأوتوكلاف وهو جهاز تعقيم ذاتي، وجهاز مقياس السمع، وجهاز تعقيم ذاتي، بالإضافة إلى وصول دفعة إلى مستشفى حميات نجع حمادي، والتي شملت جهاز صورة دم كامل، يأتي ذلك في إطار جهود الحزب الداعمة لمساندة الدولة في النهوض بالقطاع الصحي لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين.

وفي محافظة الجيزة

أطلقت أمانة مركز العياط، قافلة طبية مجانية، شاملة عدد من التخصصات، في قرية البرغوتي.

كما واصلت أمانة مركز أوسيم، تنفيذ مبادرتها "كسوة شتاء" التي تستهدف فئات الأسر الأكثر إحتياجاً والمرضى وغير القادرين تخفيفاً عنهم لمواجهة برد الشتاء القارص بتوفير جميع أنواع الملابس الشتوية وتم بقرية شنبارى إقامة ثاني جولات المبادرة بقرى المركز.

كما نظمت أمانة مركز أبو النمرس، ندوة تثقيفية، تحت عنوان مكافحة الإدمان وطرق الوقاية منه، في الوحدة الحزبية بشبرامنت، وتم خلالها مناقشة الأسباب التى تؤدى إلى الإدمان ومنها غياب الرقابة الأسرية وكيفية التصدى لكل أشكال المخدرات واضرار المخدرات على صحة الإنسان وعلى المجتمع.

كما تلقت أمانة مركز البدرشين، شكاوي من أهالي قرية أبو رجوان القبلي مطالبين بسرعة تسليم مشروع الصرف الصحي، وتم بالتنسيق مع نواب الحزب مخاطبة الجهات المعنية والشركة المنفذة لتلبية احتياجات الأهالي.

وفي محافظة جنوب سيناء

نظمت أمانة مدينة طور سيناء، ندوة توعوية صحية، تحت عنوان "الفيروسات الكبدية والأمراض المرتبطة بفصل الشتاء"، بالتعاون مع مديرية الصحة والسكان، في الوحدة الحزبية بطور الجديدة، ودارت الندوة عن الأمراض والفيروسات الكبدية أعراضها وعلاجها والأمراض المرتبطة بفصل الشتاء و طرق الوقاية منها، وفي نهاية اللقاء دار حوار مطول بين الحاضرين والأطباء للإستفسار عن بعض الأمراض المعدية و صحه الأطفال وكيفية الحفاظ عليهم من تقلبات الطقس في فصل الشتاء، كما ناقش الحضور أكثر الأمراض انتشاراً فى الخريف والشتاء وكيف يلعب تغيير الفصول دورا فى الإصابة بالبرد والإنفلونزا والتهاب العين ودور التطعيمات الموسمية والاهتمام بالنظافة.

وفي محافظة سوهاج

نظمت أمانة المرأة بالمحافظة، ندوة تثقيفية تحت عنوان "تنمية الأسرة المصرية"، بحضور أعضاء هيئة مكتب الحزب بالمحافظة، وعضوات المجلس القومى للمرأة وعضوات أمانه المرأه المحافظة وأمنيات المرأة بالمراكز وعدد كبير من سيدات سوهاج، وناقشت الندوة بعض النقاط التى تتعلق بالمشاكل التى تواجه الأسرة المصرية وتم الحوار المفتوح وتبادل الأسئلة.

وفي محافظة الشرقية

أطلقت أمانة مدينة الزقازيق، أولى الفعاليات المجانية، لطلاب وطالبات الشهادة الثانوية العامة، حيث تم تخصيص حصص للمراجعة المجانية في مادة الجغرافيا للمرحلة لثانوية العامة، بمقر الأمانة، وشهدت المراجعة إقبالًا كبيرًا من الطلاب.

كما تواصل أمانة مركز ديرب نجم، المراجعات النهائية لطلاب وطالبات المرحلتين الإبتدائية والإعدادية خلال الفصل الدراسي الأول، وذلك بمقر الحزب بقرية الصويني، حيث كانت المراجعات في تمام الساعة العاشرة صباحاً بمادة الدراسات الاجتماعية، للمرحلة الإبتدائية، وسط إقبال كثيف من الطلبة، وتنتهي المراجعات في نفس اليوم حتى الساعة الثالثة عصراً.

وفي محافظة البحر الأحمر

نظمت أمانة مدينة سفاجا، احتفالية كبرى لتكريم المدارس الفائزة بمسابقة "اوائل الطلبة"، في الموسم الثاني، بالتعاون بين حزب مستقبل وطن ووزارة التربية والتعليم، وبدأ الحفل بالسلام الجمهوري لجمهورية مصر العربية ثم آيات من الذكر الحكيم القرآن الكريم للطالب عمرو خالد بمدرسة الصفوة الإعدادية تم خلالها تكريم أوائل طلاب مراحل التعليم الثلاث إبتدائي - إعدادي - ثانوي - على مستوى الإدارة التعليمية.

وفي محافظة القليوبية

أقامت أمانة مركز شبين القناطر، معرضا لبيع مستلزمات الأسرة المصرية وكافة احتياجاتها، بأسعار مخفضة للمواطنين، في قرية طحوريا، ضمن مبادرة "خير زمان"، وشمل المعرض، بيع الملابس والأدوات المنزلية والمفروشات والسلع الغذائية وأجهزة العرائس والسجاد وسط تخفيضات وخصومات وصلت لنسبة 30%.

كما تواصل أمانة المرأة بمركز بنها، إقامة سلسلة معارض الأسرة المصرية لبيع كافة احتياجات الأسرة المصرية بأسعار مخفضة، في قرية جمجرة الجديدة والعزب التابعة لها، تحت شعار "إحنا معاكي"، وشمل المعرض سلع تموينية، ملابس حريمي، رجالي، شباب، أطفال، كل ما يلزم جهاز العرائس من أدوات منزلية، مفروشات، سجاد.

وفي محافظة بورسعيد

نظمت أمانة قسم الزهور، احتفالية خاصة لذوي الهمم، وتضمنت الإحتفالية إقامة برنامج ترفيهي متكامل، وشمل لعب ورسم لوحات وتلوين لوحات أخرى بالإضافة إلى اللعب مع بعض الحيوانات الاليفه والتي حرص الاطفال علي التصوير معها ،كما تم تقديم هدايا أسعدت الاطفال وذويهم، بالإضافة لتقديم الدعم اللازم لتعايشهم بطريقة طبيعية والاندماج الكامل بالمجتمع دون أدنى تمييز.

كما نظمت أمانة قسم الشرق، زيارة إلى أكبر مكتبة عائمة في العالم والتي ترسو في ميناء بورسعيد السياحي، حيث قام وفد من أمانة قسم الشرق، بزيارة طاقم السفينة "LOGOS HOPE" الملقبة بأكبر مكتبة عائمة في العالم، وتم تقديم درع الحزب لمسئولي السفينة والقبطان، وسط حالة من الاستقبال الحافل داخل السفينة.

وفي محافظة الوادي الجديد

نظمت أمانة مركز باريس، قافلة طبية مجانية، لأهالي المركز، وذلك بالتعاون مع مديرية الصحة بالوادي الجديد والإدارة الصحية بباريس وجرى تقديم الخدمة الطبية لـ 183 حالة مرضية من أبناء المركز والقرى التابعة له.

كما نظمت أمانة مركز الداخلة، قافلة طبية مجانية، لأهالي قرية "الراشدة" في تخصصات الجراحة العامة والباطنية والأسنان والأطفال والجلدية، وذلك بالتعاون مع مديرية الصحة بالوادي الجديد والإدارة الصحية بالداخلة ومستشفى الداخلة العام، وجرى تقديم الخدمة الطبية لـ147 حالة مرضية من أبناء القرية والقرى المجاورة.

وفي محافظة المنوفية

نظمت أمانة مدينة تلا، معرضا لبيع السلع الغذائية والتموينية، بأسعار مخفضة للمواطنين، في الوحدة الحزبية بقرية زنارة، وشمل كافة إحتياجات البيت المصري.

كما نظمت أمانة مدينة أشمون، قافلة طبية مجانية شاملة، في الوحدة الحزبية بقرية شوشاي، وشملت القافلة تخصصات، الباطنة والصدر والحساسية، والعظام، وأطفال، وأنف، وقلب وأوعية، ومعمل تحاليل طبية شامل بخصم 50%، وقدمت القافلة الطبية لعدد 152 حالة فى جميع التخصصات، من بينها "أطفال، وعظام، باطنة، صدر، أنف، وتحاليل طبية.

كما نظمت أمانة مركز قويسنا، إحتفالية ختام نهائى المرحلة الأولى، من مسابقة "أوائل الطلبة"، لجميع المراحل الدراسية، وبدأ الحفل بعزف السلام الوطنى وتلاوة من آيات الذكر الحكيم ثم عرض تقرير مصور عن المسابقة، وفى لافتة إنسانية، كرمت الأمانة، المنشد المصري ابن قويسنا والحائز على لقب منشد الشارقه يحي نادي وقدم فقره إنشاد رائعة، وفى نهاية الحفل تم تكريم قيادات مديرية التربية والتعليم وإدارة قويسنا التعليمية تكريما لجهودهم المتميزة فى نجاح العملية التعليمية، كما تم تكريم الطلاب والطالبات المشاركين فى المسابقة لتفوقهم فى المسابقة.

وفي محافظة المنيا

نظمت أمانة مركز سمالوط، قافلة طبية مجانية، شاملة عدد من التخصصات الطبية، في قرية الطيبة وذلك تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين، وشملت معظم التخصصات، وتمكنت القافلة من الكشف علي 585 حالة من الأهالي، ولاقت القافلة إقبال كبير من قبل المواطنين.

كما نظمت أمانة مركز أبو قرقاص، قافلة طبية مجانية، شاملة عدد من التخصصات الطبية، في قرية بني عبيد، وذلك تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين، وشملت معظم التخصصات، بالإضافة إلي عمل التحاليل والأشعة، وتمكنت القافلة من الكشف علي 280 حالة من الأهالي، ولاقت القافلة إقبال كبير من قبل المواطنين.

كما نظمت أمانة شئون الصحة والسكان، ندوة تثقيفية، تحت عنوان الأمراض المزمنة ومضاعفاتها، وأقيمت الندوة بقاعة نقابة المعلمين، وتناولت الندوة الحديث عن الأمراض المزمنة كالضغط والسكر وأمراض الكلى وكيفية الوقاية منهم، ولاقت الندوة إقبالا كبيرا من قبل الحضور.

وفي محافظة مطروح

تواصل أمانة الحزب بالمحافظة، تنظيم المراجعات النهائية لطلاب وطالبات الصف الأول الثانوى بالمجان، بمشاركة مع نخبة من أفضل المعلمين فى جميع المواد مقسمة على فترتين يوميا الفترة الأولى للطالبات البنات من الساعة الثالثة إلى السادسة مساء، والفترة الثانية للطلاب البنين من الساعة السابعة وحتى العاشرة مساء بمكتبة مصر العامة، تم خلالها مراجعة مادة اللغة العربية ومادة الرياضيات، وتوزيع ملازم المادة على الطلاب مجانا، والتى لاقت حضور كبير من الطلاب والطالبات.

وفي محافظة الغربية

تواصل أمانة مركز السنطة، إطلاق القوافل الطبية المجانية، شاملة التخصصات الطبية، والتي أطلقت بقرية "ميت يزيد"، والتي تعد القافلة الثامنة علي التوالى، وذلك لإجراء الكشف الطبي على غير القادرين وتوزيع الأدوية بالمجان، وشملت القافلة التخصصات الآتي، "باطنة - عيون - أسنان- تحاليل صدر - أوعية -أشعة - رمد - أنف وأذن- جلدية - نسا وتوليد - تغذية - مسالك - عظام - قلب - جراحة عامة"، ولاقت القافلة إقبال كبير من قبل المواطنين.

وفي محافظة الفيوم

نظمت أمانة مركز سنورس، لقاء خدمة المواطنين وذلك بمقر الحزب، لبحث مشاكل المواطنين خلال الفترة المقبلة على أرض الواقع والعمل على تذليل العقبات والمشكلات التي تواجه أهالي.

كما نظمت أمانة مركز إطسا، حلقة نقاشية حول الاستثمار والتحول الرقمى فى ضوء استراتيجية مصر 2030، وتناولت الندوة، مفاهيم ومنافع وخطوات التحول الرقمي، وكذلك المعوقات التي تواجه التحول الرقمي، وتم استعراض التحول الرقمي في مصر والبرامج المقدمة لدعم التحول الرقمي وترتيب مصر في أهم المؤشرات الخاصة بالتحول الرقمي، وكذلك رؤية مصر 2030 في دعم بيئة الأعمال.

وفي محافظة دمياط

تنظم أمانة مركز كفر البطيخ، القافلة الطبية المجانية، رقم 32، غدا الأحد، للكشف عن أمراض العظام وعمل تحاليل طبية وأشعة بخصم يصل لـ50%، ضمن مبادرة "صحتك مستقبل وطن".

وفي محافظة بني سويف

نظمت أمانة الصحة بمركز سمسطا، قافلة طبية مجانية تضمنت الكشف على 1100 مواطن وتوفير العلاج والتحاليل بالمجان بقرية مازورة، وذلك بهدف دعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى، والمناطق الأكثر إحتياجا، وقد جرى خلال القافلة توقيع الكشف الطبي على 1100 مريضاً في 8 تخصصات "الباطنة، والأطفال، والجراحة، والنساء، والجلدية، وتنظيم الأسرة، والأسنان" وسط إجراءات وقائية مشددة، كما تضمنت فعاليات القافلة عقد ندوات للتثقيف الصحي للمواطنين وتوجيهات صحية إرشادية للمترددين.

كما نظمت أمانتا الصناعة والشباب بالمحافظة، زيارة ميدانية لشباب الحزب، إلى مصنع الشركة المصرية الألمانية للصناعات الإنشائية، لزيادة وعي الشباب بأهمية الصناعة وتأثيرها على الإقتصاد المصري، حيث تفقد الشباب مراحل الإنتاج داخل المصنع بداية من وصول المادة الخام حتى خروجها بالشكل النهائي، في وجود مهندسين الجودة والسلامة المهنية وإدارة المصنع التي رحبت بالزيارة، وذلك بعد محاضرة نظرية عن طبيعة الصناعة داخل المصنع.

وفي محافظة البحيرة

نظمت أمانة الشباب بالمحافظة، رحلة ترفيهية، ضمن مبادرة "إعرف بلدك"، حيث وصل صباح اليوم المشاركين بفعاليات الفوج الثامن من قطار الشباب إلي مدينة أسوان للبدء في برنامج الرحلات، وذلك ضمن بروتوكول التعاون بين الحزب ووزارة الشباب والرياضة، وبمشاركة 500 شاب وفتاة من مختلف محافظات الجمهورية، و50 شاب وفتاه بمحافظة البحيرة، ويتضمن البرنامج زيارة ( الصوت والضوء بالكرنك - متحف النوبة - معابد البر الشرقي - جزيرة الموز - السد العالي - متحف النيل - معبد فيلة - معابد البر الغربي - جزيرة النباتات - البيت النوبي - جولات حرة ).

كما نظمت أمانة مركز حوش عيسي، احتفالية لتكريم الفائزين بمسابقة "أوائل الطلبة"، في موسمه الثاني، حيث تم تكريم مدرسة علي ابن أبي طالب الابتدائية لحصولها على المركز الأول على مستوى الادارة، والاعدادية بنات لحصولها على المركز الأول على مستوى الادارة والمركز الثاني على مستوى المحافظة، ومدرسة الكوم الاخضر الثانوية لحصولها على المركز الأول على مستوى الإدارة، وفى السياق ذاته، قامت المنصة الرئيسية بتكريم الطلاب بهدية تذكارية مقدمة من الحزب كنوع من التكريم على تفوقهم وكذلك تكريم كل من المشرفين والموجهون الأوائل ومديري المدارس المشاركة وغيرهم الذين ساهموا فى إخراج هذه المسابقة بهذا الشكل الأكثر من رائع.

كما نظمت أمانة مركز إدكو، قافلة طبية لأمراض العيون، فى قرية المعدية، وذلك بالتعاون مع مركز العشري للعيون، وبحضور نخبة متميزة من أفضل أطباء وجراحي العيون المتخصصين في الأسكندرية، وشهدت القافلة إقبالا كبيرا من أهالي قرية المعدية والقرى والعِزبّ المجاورة، حيث وفرت القافلة الكشف وصرف العلاج بالمجان، وكذلك إمكانية إجراء العمليات الجراحية بخصم 50% بالإضافة إلى عمل النظارات الطبية بخصم يتعدى 50% كذلك تم تحويل حالات أخرى لعمل فحوصات بالمركز بالإسكندرية، وتم الكشف على أكثر من 180 حالة، تم صرف العلاج لهذه الحالات بالمجان، كما تم تحويل بعض الحالات لإجراء العمليات بمركز العشرى بالإسكندرية بنسبة خصم 50% كما تكفل الحزب بعدد من الحالات لإجراء العمليات بالمجان، كما تم عمل النظارات الطبية للعديد من الحالات بخصم تعدى 50% من الثمن الإجمالي للنظارة.

وفي محافظة أسيوط

نظمت أمانة مركز البدارى، حفل لتكريم الموجهين واللجنة التنسيقية المشرفة على مسابقة "أوائل الطلبة"، في موسمه الثاني.

كما أطلقت أمانة التدريب والتثقيف، البرنامج التدريبي لتنمية المهارات السياسية والمعرفية لأعضاء هيئة مكتب الأمانة، وتناول البرنامج التدريبي الأول معنى الصراع وايجابياته وسلبياته واستراتيجية الصراع وكذلك الحديث عن أهمية الوقت ومفاتيح إدارته والأزمة وطرق إدارتها والتغلب عليها.

كما نظمت أمانة الحزب بالمحافظة، إحتفالية لتكريم أعضاء القافلة الدعوة بالأزهر الشريف من الوعاظ والدعاة بمقر الحزب الرئيسي، جاء ذلك التكريم على هامش تدشين مبادرة لتسكنوا إليها عن تيسير الزواج والحد من تكاليفه.

وفي محافظة أسوان

تواصل أمانة الحزب بالمحافظة، إطلاق فعاليات البرنامج التدريبي التثقيفي لهيئة مكتب المحافظة وذلك بمقر الحزب بمدينة أسوان، والذي استمر حتى الساعة العاشرة مساءا، وتناولت الخطة التنظيمية للحزب بالأمانة المركزية للحزب، والحديث عن دستور مصر وتاريخ الحياة الحزبية والقوانين ذات الصلة.

وفي محافظة الإسكندرية

بدأت أمانتا المنشية وسيدي جابر، فى تنفيذ أولى فعاليات "عضويتك تشرفنا"، والتي أطلقتها أمانة الحزب بالمحافظة، وتناولت الفعالية شرح الخدمات المقدمة من جانب الحزب لاعضاءه وللمواطنين والخطط الموضوعة لزيادة تلك الخدمات خلال الفترة المقبلة مما يعزز من زيادة استهداف العضويات الجديدة وتجديد عضويات أعضاء الحزب لعام 2023.

كما نظمت أمانة قسم محرم بك حملة ميدانية لاستخراج كارت «ميزة» للمواطنين، إلى جانب تنظيم فعالية ميدانية توعوية عن دور الدولة في مواجهة الأزمات، وكذلك تنظيم حملة ميدانية لتنظيف وإزالة القمامة في بعض شوارع محرم بك.

كما نظمت أمانة قسم ثالث المنتزة، قافلة طبية «تخصص باطنة»، بهدف الكشف المبكر لسرطان الثدي، وتحاليل الاعتلال الكلوي الشامل، ووظائف الكلى، بجمعية زقزوق بعزبة زقزوق، وتم تقديم الرعاية الصحية والدعم الطبي للأهالي.

كما نظمت أمانة قسم الدخيلة، زيارة إلي مستشفى أورام الأطفال ببرج العرب، وتوزيع ملابس علي بعض حالات المستشفى.

كما نظمت أمانة شئون السياحة والآثار بدائرة المنتزة ثالث، دورة تدريبية مجانية للمرة الثانية ولمدة يوم واحد لتعليم صناعة التحف والانتيكات وبعض الحرف اليدوية على يد بعض الخبراء والمتخصصين.

كما نظمت أمانة قسم اللبان، مراجعة نهائية مجانية للمرحلة الإبتدائية، من أجل مراجعة ما تم دراسته قبل بدء الامتحانات، والإجابة على كافة أسئلة واستفسارات الطلاب.

يأتى ذلك فى إطار الدور المجتمعى التى ينتهجها حزب "مستقبل وطن"، لدعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسى ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، فى مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب.