الوطنية لتطوير الصناعة: نهدف تقليل الفاتورة الاستيرادية لتوفير العمل الصعبة

قال عبد الرحمن عمر، عضو المبادرة للوطنية لتطوير الصناعة المصرية، إنه تم العمل والدراسة على مدار ١٨ شهر من أجل التوصل لنموذج حيوي بالتعاون مع رجال الأعمال وكبار المصنعين.

تقليل الفاتورة الاستيرادية

وأكد عمر، خلال لقائه ببرنامج "اليوم" مع الإعلامية دينا عصمت، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن هدف المبادرة تقليل الفاتورة الاستيرادية المصرية من خلال إزالة العقبات التي تواجه المصنعين في مصر لتحقيق الاكتفاء الذاتي مع الاتجاه نحو التصدير للخارج ومن ثم توفير العملة الأجنبية.

أهداف المبادرات المصرية

وأضاف في حديثه، أن المبادرة تضم ٢٠ خبير ومستثمر أجنبي، وهؤلاء الخبراء يعملون على نقل الخبرات التكنولوجية الموجودة في الخارج إلى الدولة المصرية، مشيراً أن هدف المبادرة ليس إنشاء المصانع الجديدة فقط ولكن الهدف تقنين أوضاع المصانع القديمة والعمل على تشغيلها، إضافة إلى تمكين الأسر التي بحاجة إلى الدعم الاقتصادي بالتعاون مع مبادرة حياة كريمة.