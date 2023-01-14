السبت 14 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

كيف تحدث مشاهير العالم عن الحضارة المصرية القديمة؟

الحضارة المصرية القديمة
الحضارة المصرية القديمة

تحظى الحضارة المصرية القديمة باهتمام ثري من قبل نجوم العالم، الذين يحرصون على زيارة مصر وأهم المعالم الحضارية فيها، بل وتوثيق زيارتهم بالصور وبعض الكلمات والعبارات التي يدونونها حبًا في مصر.

يحرص مشاهير العالم على زيارة أبرز وأهم المعالم السياحية فيها، لاسيما تلك التي ترتبط بالحضارة القديمة، لتنقل وسائل الإعلام العالمية زيارة هؤلاء المشاهير إلى مصر.

وتستعرض "الدستور" في السطور التالية أبرز ما قاله المشاهير ونجوم العالم عن حضارة مصر التي يشيدون بالأمن والأمان والمتوفر فيها طوال الوقت.

كان هيرودوت المؤرخ التاريخي من أوائل من تحدثوا عن مصر وتاريخ حضارتها، وهو صاحب الوصف الأشهر لمصر على مدار التاريخ "مصر هبة النيل" والذي قاله حين جاء إلى مصر وتعلم فلسفته فيها، كما كنت سببا مباشرا في إبداعه الأدبي والفني.

سيلفستر ستالون

زار مصر النجم العالمي سيلفستر ستالون، وخلال زيارته عبر عن سعادته الكبيرة بالتواجد في مصر، وكانت حينها زيارته الأولى إلى مصر، مؤكدا على عودته مرة أخرى.

وقال سيلفستر ستالون خلال زيارته إلى مصر: "إنه من الرائع للغاية أن أكون هنا، هذا حقيقى مثلما هناك سحر لكلمة هوليوود، كذلك مصر لها سحر كبير، فعندما تذكر مصر يتبادر إلى ذهنك هذا التاريخ وهذه الحضارة".

وأضاف ستالون، "على الرغم من أن هذه هى المرة الأولى التي آتي فيها إلى مصر، وأقولها بطريقة صديقي أرنولد شوارزنجر.. سأعود مرة أخرى".

تعرف على سر الإبداع المبكر للمؤلف الموسيقي العالمي ياني

الموسيقار العالمي ياني

الموسيقار العالمي "ياني" سبق وأحيا حفلًا موسيقيًا على سفح الأهرامات، وحينها كانت زيارته الأولى لمصر، والذي اعتبره حلما بحسب حديثه حينها عن الزيارة.

وتحدث عن الحفل الموسيقي الذي أحياه ياني حينها العالم أجمع، وقال: "وقوفي أمام الأهرامات للغناء وتلاحم الموسيقى معها في مشهد استثنائي لا يتاح لأي فنان كثيرا، ويعد حلما آخر، كما أني أريد أن استكمل رحلتي التي بدأتها باليونان وطني، والهند والصين ودول كثيرة استمد منها بعض الأفكار الموسيقية". 

ميلانيا ترامب

الحديث عن مصر لم يقتصر على النجوم فقط، إذ زارت ميلانيا ترامب القاهرة، ضمن جولتها الأفريقية خلال عام 2022، لنشر الرسالة الخاصة بمبادرتها الداخلية لرعاية الأطفال في جميع أنحاء أفريقيا.

وخلال جولة ابنة الرئيس السابق لأمريكا ميلانيا ترامب حرصت على زيارة منطقة الأهرامات بالجيزة خلال جولتها في مصر، وكان بصحبتها وزير الآثار الدكتور خالد العناني، وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط، والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام لمجس الأعلى للآثار.

زيارة ميلانيا ترامب تحدث عنها العالم أجمع، كما تصدرت حينها أغلفة الصحف العالمية، فيما وجهت ميلانيا ترامب، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، والسيدة قرينته انتصار السيسي، على استضافتها في مصر.

وعبرت ميلانيا ترامب خلال زيارتها عن أن حضارة مصر هي كنز حقيقي، وقالت: "لقد كانت فرصة جميلة لرؤية الأهرامات بنفسي، والتي هي حقا كنز تاريخي".

الحضارة المصرية نجوم العالم مصر مشاهير العالم وسائل الإعلام العالمية

رئيس التحرير

وائل لطفي

برامج المرأة.. والجدية المفقودة

الأكثر قراءة

«كان ضعيف وزهقت منه».. مفاجآت في قتل سيدة وعشيقها لزوجها بأطفيح

أسرة في المنوفية تعول شابين من ذوي الهمم: «ساعدونا في بناء سقف البيت»

مدبولى: رفح الجديدة ستضم أكثر من 10 آلاف وحدة سكنية و400 بيت بدوى

آخر موعد لسداد فاتورة الغاز المنزلي لشهر يناير 2023

مدبولى: ميادين سيناء ستحمل أسماء الشهداء الذين ضحوا من أجلها

مدبولى: الدولة تحملت 10 مليارات جنيه زيادة فى تكلفة الخبز تخفيفًا على المواطن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد محمد زيادة

CSS.. قبلَ أنْ تتحوَّلَ الحُلولُ الصديقةُ للبيئةِ إلى كوارث

صفاء النجار

المدافعون عن خراب العقل والروح

ماجد حبته

حفيدات عقبة.. بنات الشيطان

مؤمن المحمدي

راس السنة

محمد عبدالعزيز

الخير فينا فلا تقلقوا

د هند جاد

الثروة لا تغير الأشخاص.. ولكنها ترفع القناع

د. محمد عفيفي

أوروبا: تاريخ وحاضر «١»

حسين دعسة

رجال الملك الوصى الهاشمى.. وقوة الدولة الأردنية فى الأمم المتحدة

صور

مناقشة «الصخر والبحر» لصبرى موسى في جريدة الدستور

اعتراضات سيد عبدالحفيظ ولاعبى الأهلى على حكم مباراة التعادل مع المصرى

مباراة تعادل الأهلى والمصرى فى الدورى العام

محطة تل أبيب

المزيد

شخصيات برلمانية أردنية تستنكر ممارسات الاحتلال الإسرائيلى بالقدس

فلسطين: التطرف الإسرائيلى وضبابية الموقف الأمريكى سيكون لهما رد فعل مختلف

فلسطين تدين مصادقة الكنيست على سحب المواطنة والإقامة من الأسرى