كيف تحدث مشاهير العالم عن الحضارة المصرية القديمة؟

تحظى الحضارة المصرية القديمة باهتمام ثري من قبل نجوم العالم، الذين يحرصون على زيارة مصر وأهم المعالم الحضارية فيها، بل وتوثيق زيارتهم بالصور وبعض الكلمات والعبارات التي يدونونها حبًا في مصر.

يحرص مشاهير العالم على زيارة أبرز وأهم المعالم السياحية فيها، لاسيما تلك التي ترتبط بالحضارة القديمة، لتنقل وسائل الإعلام العالمية زيارة هؤلاء المشاهير إلى مصر.

وتستعرض "الدستور" في السطور التالية أبرز ما قاله المشاهير ونجوم العالم عن حضارة مصر التي يشيدون بالأمن والأمان والمتوفر فيها طوال الوقت.

كان هيرودوت المؤرخ التاريخي من أوائل من تحدثوا عن مصر وتاريخ حضارتها، وهو صاحب الوصف الأشهر لمصر على مدار التاريخ "مصر هبة النيل" والذي قاله حين جاء إلى مصر وتعلم فلسفته فيها، كما كنت سببا مباشرا في إبداعه الأدبي والفني.

سيلفستر ستالون

زار مصر النجم العالمي سيلفستر ستالون، وخلال زيارته عبر عن سعادته الكبيرة بالتواجد في مصر، وكانت حينها زيارته الأولى إلى مصر، مؤكدا على عودته مرة أخرى.

وقال سيلفستر ستالون خلال زيارته إلى مصر: "إنه من الرائع للغاية أن أكون هنا، هذا حقيقى مثلما هناك سحر لكلمة هوليوود، كذلك مصر لها سحر كبير، فعندما تذكر مصر يتبادر إلى ذهنك هذا التاريخ وهذه الحضارة".

وأضاف ستالون، "على الرغم من أن هذه هى المرة الأولى التي آتي فيها إلى مصر، وأقولها بطريقة صديقي أرنولد شوارزنجر.. سأعود مرة أخرى".

الموسيقار العالمي ياني

الموسيقار العالمي "ياني" سبق وأحيا حفلًا موسيقيًا على سفح الأهرامات، وحينها كانت زيارته الأولى لمصر، والذي اعتبره حلما بحسب حديثه حينها عن الزيارة.

وتحدث عن الحفل الموسيقي الذي أحياه ياني حينها العالم أجمع، وقال: "وقوفي أمام الأهرامات للغناء وتلاحم الموسيقى معها في مشهد استثنائي لا يتاح لأي فنان كثيرا، ويعد حلما آخر، كما أني أريد أن استكمل رحلتي التي بدأتها باليونان وطني، والهند والصين ودول كثيرة استمد منها بعض الأفكار الموسيقية".

ميلانيا ترامب

الحديث عن مصر لم يقتصر على النجوم فقط، إذ زارت ميلانيا ترامب القاهرة، ضمن جولتها الأفريقية خلال عام 2022، لنشر الرسالة الخاصة بمبادرتها الداخلية لرعاية الأطفال في جميع أنحاء أفريقيا.

وخلال جولة ابنة الرئيس السابق لأمريكا ميلانيا ترامب حرصت على زيارة منطقة الأهرامات بالجيزة خلال جولتها في مصر، وكان بصحبتها وزير الآثار الدكتور خالد العناني، وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط، والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام لمجس الأعلى للآثار.

زيارة ميلانيا ترامب تحدث عنها العالم أجمع، كما تصدرت حينها أغلفة الصحف العالمية، فيما وجهت ميلانيا ترامب، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، والسيدة قرينته انتصار السيسي، على استضافتها في مصر.

وعبرت ميلانيا ترامب خلال زيارتها عن أن حضارة مصر هي كنز حقيقي، وقالت: "لقد كانت فرصة جميلة لرؤية الأهرامات بنفسي، والتي هي حقا كنز تاريخي".