رسميا.. مانشستر يونايتد يعلن تعاقده مع فيجورست

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، تعاقده مع فوتر فيجورست قادما من بيرنلي خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وكان بشكتاش قد أعلن فسخ عقد فيجورست بشكل رسمي، بعدما انتقل إلى صفوفه في الصيف الماضي قادمًا من بيرنلي على سبيل الإعارة لمدة موسم.

ونشر مانشستر يونايتد بيانا رسميا، قال فيه: "يسعدنا أن نؤكد انضمام اللاعب فوتر فيجورست للنادي على سبيل الإعارة من بيرنلي حتى يونيو 2023".

فيجورست سجل 9 أهداف وصنع 4 في 18 مباراة في مختلف المسابقات بقميص بشكتاش هذا الموسم.

بينما شارك في 414 مباراة مع الأندية في هولندا وألمانيا وإنجلترا وتركيا وسجل 172 هدفًا، وخاض 19 مباراة دولية مع المنتخب الهولندي، وسجل خمسة أهداف، بما في ذلك هدفين في مونديال قطر 2022

وعلّق فيجورست قائلا: " أشعر بالفخر للانضمام إلى مانشستر يونايتد، لقد لعبت ضد النادي في الماضي، إنه شعور رائع أن تتاح لي الآن فرصة ارتداء القميص الأحمر الشهير".

وأضاف: "لقد رأيت تقدم يونايتد تحت قيادة إريك تين هاج هذا الموسم ولا أطيق الانتظار لبدء دوري في دفع الفريق نحو أهدافه، مهما حدث في الأشهر القليلة المقبلة، يمكنني أن أعد بتقديم كل شيء للنادي طالما أنا هنا".

وأتم :"أشكر كل من لعب دورًا في وصولي إلى هذه المرحلة، والآن أتطلع إلى مقابلة زملائي الجدد والمشاركة على الفور".