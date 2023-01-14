السبت 14 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

رسميا.. مانشستر يونايتد يعلن تعاقده مع فيجورست

فيجورست يوقع لمانشستر
فيجورست يوقع لمانشستر يونايتد

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، تعاقده مع فوتر فيجورست قادما من بيرنلي خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وكان بشكتاش قد أعلن فسخ عقد فيجورست بشكل رسمي، بعدما انتقل إلى صفوفه في الصيف الماضي قادمًا من بيرنلي على سبيل الإعارة لمدة موسم.

ونشر مانشستر يونايتد بيانا رسميا، قال فيه: "يسعدنا أن نؤكد انضمام اللاعب فوتر فيجورست للنادي على سبيل الإعارة من بيرنلي حتى يونيو 2023".

فيجورست سجل 9 أهداف وصنع 4 في 18 مباراة في مختلف المسابقات بقميص بشكتاش هذا الموسم.

بينما شارك في 414 مباراة مع الأندية في هولندا وألمانيا وإنجلترا وتركيا وسجل 172 هدفًا، وخاض 19 مباراة دولية مع المنتخب الهولندي، وسجل خمسة أهداف، بما في ذلك هدفين في مونديال قطر 2022

وعلّق فيجورست قائلا: " أشعر بالفخر للانضمام إلى مانشستر يونايتد، لقد لعبت ضد النادي في الماضي، إنه شعور رائع أن تتاح لي الآن فرصة ارتداء القميص الأحمر الشهير".

وأضاف: "لقد رأيت تقدم يونايتد تحت قيادة إريك تين هاج هذا الموسم ولا أطيق الانتظار لبدء دوري في دفع الفريق نحو أهدافه، مهما حدث في الأشهر القليلة المقبلة، يمكنني أن أعد بتقديم كل شيء للنادي طالما أنا هنا".

وأتم :"أشكر كل من لعب دورًا في وصولي إلى هذه المرحلة، والآن أتطلع إلى مقابلة زملائي الجدد والمشاركة على الفور".

مانشستر يونايتد فيتور فيجورست بيرنلي بيشكتاش الدورى الانجليزى

رئيس التحرير

وائل لطفي

برامج المرأة.. والجدية المفقودة

الأكثر قراءة

«خيرك سابق».. التحالف الوطنى للعمل الأهلى يطلق أكبر مبادرة إطعام فى مصر

الصحة العالمية: ارتداء الكمامة يظل الأداة الرئيسية لمكافحة كورونا

تعرف على هداف مباراة مصر وكرواتيا فى بطولة العالم لليد

البنتاجون: روسيا تتخبط في مشاكل لوجستية وسيطرة فى أوكرانيا

نقل والدة منة شلبى للمستشفى بعد تعرضها لأزمة صحية

رسميا.. مانشستر يونايتد يعلن تعاقده مع فيجورست

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

المدافعون عن خراب العقل والروح

ماجد حبته

حفيدات عقبة.. بنات الشيطان

مؤمن المحمدي

راس السنة

محمد عبدالعزيز

الخير فينا فلا تقلقوا

د هند جاد

الثروة لا تغير الأشخاص.. ولكنها ترفع القناع

د. محمد عفيفي

أوروبا: تاريخ وحاضر «١»

حسين دعسة

رجال الملك الوصى الهاشمى.. وقوة الدولة الأردنية فى الأمم المتحدة

ماجد حبته

الصين توحد الأمريكيين!

صور

مناقشة «الصخر والبحر» لصبرى موسى في جريدة الدستور

اعتراضات سيد عبدالحفيظ ولاعبى الأهلى على حكم مباراة التعادل مع المصرى

مباراة تعادل الأهلى والمصرى فى الدورى العام

محطة تل أبيب

المزيد

شخصيات برلمانية أردنية تستنكر ممارسات الاحتلال الإسرائيلى بالقدس

فلسطين: التطرف الإسرائيلى وضبابية الموقف الأمريكى سيكون لهما رد فعل مختلف

فلسطين تدين مصادقة الكنيست على سحب المواطنة والإقامة من الأسرى