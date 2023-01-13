«الدوم» ينطلق إلى إقليم الدلتا لاكتشاف المواهب فى موسمه الثانى

انطلقت مساء اليوم الجمعة، ثاني حلقات الموسم الثاني من برنامج «الدوم» لاكتشاف المواهب الذي تقدمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة للبحث عن المواهب الفنية في كل المجالات بعد نجاح الموسم الأول من "الدوم"، البرنامج الأكبر لاكتشاف المواهب في جميع محافظات مصر في مجال الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني، حيث يجوب البرنامج محافظات مصر بداية من مدن القناة وشمال وجنوب سيناء والإسكندرية ومحافظات الدلتا، القاهرة والجيزة وصولًا إلى محافظات الصعيد والوجه القبلي.

واليوم تواجد “الدوم” في إقليم الدلتا من خلال الاختبارات التي أقيمت بمدينة المنصورة بعد أن أقيمت أمس في إقليم القناة ومدينة بورسعيد الباسلة، وبدأت الحلقة بكلمات لكوكب الشرق أم كلثوم حيث مسقط رأسها بمحافظة الدقهلية.

كانت الانطلاقة هذه المرة مختلفة عن الموسم السابق فكانت الانطلاقة من قطعة غالية في مصر وهي مدن وإقليم القناة وكان مقر الاختبار في مدينة بورسعيد الباسلة وكشفت الانطلاقة عن أن عدد المتسابقين وصل إلى 25 ألف متسابق، لاختيار 95 متسابقاً فقط لديهم مواهب في الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني.

كانت بداية الحلقة الأولى من الموسم الجديد من برنامج الدوم بكلمات مؤثرة قررت الشركة المتحدة من خلالها وطاقم البرنامج بث روح الأمل والحب والتفائل في المتسابقين حيث قدم البرنامج مقدمة من الكلمات الرقية قالت فيها، «هو انت لسه قاعد مكانك ومستني أحلامك تتحقق لوحدها؟ جرى إيه ياعم؟ هي الأحلام بتيجي وتروح كره بالساهل؟ خايف؟ عندك حق.. أنا كمان كنت خايف في الأول.. بس الخوف هيفيه بإيه؟ قلقان؟ مش واثق من نفسك؟ ماشي.. وإيه يعني؟ ياما زيك وأجدع منك معملوش حاجة ضيعوا من إيديهم فرصة كانت هتوديهم في حتة تانية خالص الدوم هو المكان اللي هتلاقي فيه حلمك.. وهيشرك لرحلة النجاح وانت بقى وشطارتك ياحلو.. متبطلش تعلم علشان على رأي الكينج.. لو بطلنا نعلم إيه.. نموت».