شادي محمد لفريقه: مش مستعدين نخسر 2 من اللاعيبة

حرص الكابتن شادي محمد على تقديم النصيحة للاعبي فريقه، كما أملي عليهم خطة اللعب لمباراة اليوم ضد فريق كابتن طارق السيد، قائلاً: "لازم كلنا نعرف اننا مش عندنا فرصة نخسر اتنين من فريقنا".

كابيتانو مصر

ويُعد برنامج "كابيتانو مصر" الذى أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة أحد المشاريع المهمة التي تعول عليها كثيراً الدولة المصرية من أجل اكتشاف المواهب الكروية، لاسيما في ظل الدعم اللامحدود من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرياضة وسائر المجالات الأخرى.

مواهب مصر الرياضية

وواصل برنامج "كابيتانو مصر" جولاته في المحافظات، لاكتشاف مواهب لدعم الكرة المصرية، وبرنامج “كابيتانو مصر” يعتبر أكبر برنامج لاكتشاف المواهب فى مصر والشرق الأوسط.