الجمعة 13 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

قصة علاقة محرمة انتهت بترك رضيع بمحطة مترو عين حلوان

رضيع
رضيع

نجح ضباط مباحث قسم شرطة حلوان، برئاسة المقدم محمد المعداوي، في كشف غموض واقعة العثور علي طفل رضيع في الشهر الأول من عمره، داخل محطة مترو عين حلوان والمحرر عنها محضر بمعرفة قسم أول مترو الأنفاق.

وعثرت قوات الأمن على الطفل داخل حقيبة قماشية صفراء اللون وبجواره حقيبة بلاستيكية بداخلها أغراض خاصة بالطفل بأحد المقاعد بمقدمة رصيف المرج بالمحطة.

وكشفت التحريات أن وراء تلك الواقعة المدعوة "كريمة محمد" 46 سنة، ربة منزل ومقيمة بمدينة 15 مايو.

وبتقنين الإجراءات وضبطها، اعترفت خلال مواجهتها بارتكابها الواقعة وأن الرضيع حفيدها، وأنجبته نجلتها “مروة خالد، 22 سنة ربة منزل”، بعد أن حملت به سفاحاً من “عبد النبي محمد، 39 سنة”، تاجر مواد غذائية ومقيم مدينة 15 مايو.

وبضبط الأولى اعترفت بوضعها الطفل سفاحًا من الثانى فى غضون شهر أكتوبر 2022 وأنها اتفقت مع والدتها على التخلص من الطفل بتركه بمحطة مترو عين حلوان.

وبضبط الثانى ومواجهته اعترف بعلاقته بها وقيامه بمعاشرتها معاشرة الأزواج أكثر من مرة بمسكنه واعترف بأنه رفض نسب الطفل اليه.

رئيس التحرير

وائل لطفي

برامج المرأة.. والجدية المفقودة

الأكثر قراءة

«الدوم» ينطلق إلى إقليم الدلتا لاكتشاف المواهب فى موسمه الثانى

عبد الله أبو زيد يبهر لجنة تحكيم «الدوم» بغنائه للقديم والحديث

الكهرباء: التشغيل التجاري للمرحلة الأولى لمحطة الضبعة النووية عام 2029

قصة علاقة محرمة انتهت بترك رضيع بمحطة مترو عين حلوان

أسعار الذهب تعاود الارتفاع في ختام التعاملات المسائية

«مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء» تنتهي من تركيب 128 ألف عداد كودي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

المدافعون عن خراب العقل والروح

ماجد حبته

حفيدات عقبة.. بنات الشيطان

مؤمن المحمدي

راس السنة

محمد عبدالعزيز

الخير فينا فلا تقلقوا

د هند جاد

الثروة لا تغير الأشخاص.. ولكنها ترفع القناع

د. محمد عفيفي

أوروبا: تاريخ وحاضر «١»

حسين دعسة

رجال الملك الوصى الهاشمى.. وقوة الدولة الأردنية فى الأمم المتحدة

ماجد حبته

الصين توحد الأمريكيين!

صور

مناقشة «الصخر والبحر» لصبرى موسى في جريدة الدستور

اعتراضات سيد عبدالحفيظ ولاعبى الأهلى على حكم مباراة التعادل مع المصرى

مباراة تعادل الأهلى والمصرى فى الدورى العام

محطة تل أبيب

المزيد

شخصيات برلمانية أردنية تستنكر ممارسات الاحتلال الإسرائيلى بالقدس

فلسطين: التطرف الإسرائيلى وضبابية الموقف الأمريكى سيكون لهما رد فعل مختلف

فلسطين تدين مصادقة الكنيست على سحب المواطنة والإقامة من الأسرى