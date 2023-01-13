قصة علاقة محرمة انتهت بترك رضيع بمحطة مترو عين حلوان

نجح ضباط مباحث قسم شرطة حلوان، برئاسة المقدم محمد المعداوي، في كشف غموض واقعة العثور علي طفل رضيع في الشهر الأول من عمره، داخل محطة مترو عين حلوان والمحرر عنها محضر بمعرفة قسم أول مترو الأنفاق.

وعثرت قوات الأمن على الطفل داخل حقيبة قماشية صفراء اللون وبجواره حقيبة بلاستيكية بداخلها أغراض خاصة بالطفل بأحد المقاعد بمقدمة رصيف المرج بالمحطة.

وكشفت التحريات أن وراء تلك الواقعة المدعوة "كريمة محمد" 46 سنة، ربة منزل ومقيمة بمدينة 15 مايو.

وبتقنين الإجراءات وضبطها، اعترفت خلال مواجهتها بارتكابها الواقعة وأن الرضيع حفيدها، وأنجبته نجلتها “مروة خالد، 22 سنة ربة منزل”، بعد أن حملت به سفاحاً من “عبد النبي محمد، 39 سنة”، تاجر مواد غذائية ومقيم مدينة 15 مايو.

وبضبط الأولى اعترفت بوضعها الطفل سفاحًا من الثانى فى غضون شهر أكتوبر 2022 وأنها اتفقت مع والدتها على التخلص من الطفل بتركه بمحطة مترو عين حلوان.

وبضبط الثانى ومواجهته اعترف بعلاقته بها وقيامه بمعاشرتها معاشرة الأزواج أكثر من مرة بمسكنه واعترف بأنه رفض نسب الطفل اليه.