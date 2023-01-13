«مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء» تنتهي من تركيب 128 ألف عداد كودي

كشف مصدر في شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، عن انتهاء الشركة من تركيب 128 ألف عداد كودي في الفترة من نهاية شهر أكتوبر الماضي وحتى يوم 12 من يناير الجاري.

وأضاف المصدر في تصريح خاص لـ«الدستور» أن الشركة وفق تقرير صادر عن الشركة القابضة لكهرباء مصر تصدرت ترتيب شركات التوزيع من حيث الأعلى تركيب للعدادات الكودية خلال تلك الفترة .

وأشار إلى أن الشركة التي تغطي أعمالها خمس محافظات هي ( بني سويف والفيوم والمنيا وأسيوط والوادي الجديد ) استطاعات أن تقضي على جميع قوائم الانتظار وتركيب جميع الطلبات التي استوفت الشروط وفق اللوائح المنظمة التي أعدتها الشركة القابضة لكهرباء مصر .