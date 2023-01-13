الجمعة 13 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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منها دعوة البلوجرز العالميين لمصر.. «القاضي» يقدم روشتة لتنشيط السياحة

عمرو القاضي
عمرو القاضي

قال عمرو القاضي، رئيس هيئة تنشيط السياحة، إن الترويج للسياحة ينقسم لقسمين، الأول خلق صورة ذهنية إيجابية عن مصر كمقصد سياحي، والثاني ترويج فعاليات ومهرجانات وحفلات بصبغة عالمية ومستوى مرتفع من التنظيم.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن خلق صورة ذهنية إيجابية عن مصر كمقصد سياحي، يتم من خلال العديد من الأنشطة، مثل إطلاق حملات إعلامية، استضافة البلوجرز والمدونين، ليتعرفوا مصر وينقلوا تجاربهم عن مصر بلغاتهم للمتابعين.

ولفت إلى أن تنظيم احتفالات في أجواء تاريخية أو أثرية أو حضارية، تعطي لمحة عن الفن والثقافة، ويؤثر بشكل غير مباشر في خلق صورة ذهنية إيجابية عن مصر.

وأشار إلى أن تحديات جذب السياح، منها تحديات تتعلق بعدد الغرف الفندقية، الموجودة والجاهزة لاستقبال السائح، ومنها تحديات تتعلق بنوعية الخدمات المقدمة في الفنادق، والخدمات في المتاحف، وسلوكيات المجتمع المحلي، وطاقة النقل الجوي، والعلاقات السياسية والدولية.

ونوه أن 95% من العمل في السياحة قطاع خاص، مؤكدًا أن شركات السياحة وفنادق يبذلوا مجهودا كبيرا، لكن البعض منهم لا يجود المنتج وخدماته، كما أن قطاع السياحة يتعرض لاهتزازات كثيرة.

وختم بأن السياحة واحدة من أهم روافد الاقتصاد، وجسر من جسور التعرف بين الشعوب، والدولة قدرة ملتزمة بتذليل كل العقبات، أمام السياحة، وعلى القطاع الخاص، أن يجدد في منشآته  ويرفع من مستوى تدريب العاملين.

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