برلمانية بصالون التنسيقية: دول كثيرة تعتبر الزيادة السكانية ميزة ومورد بشري

قالت النائبة إيرين سعيد عضو مجلس النواب، إن هناك دول كثيرة تعتبر الزيادة السكانية ميزة ومورد بشري، ولكن هذا يصلح عندما يتم ربطه بسوق العمل وتحسين خصائصهم، وهي غائبة وليست موجودة، مشيرة إلى أنه عند الارتقاء بمعيشة المواطنين والارتقاء بفكرهم وثقافتهم وتعليمهم وانشغل المواطن بتطوير ذاته ستتغير نظرة المجتمع حول الإنجاب.

جاء ذلك خلال صالون نقاشي، لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعنوان "الزيادة السكانية"، وذلك في إطار الفعاليات التي تنظمها التنسيقية، حول القضايا المطروحة ضمن أجندة الحوار الوطني.

وأضافت "سعيد" أن هناك تشريعيات من الممكن أن تحل أزمة الزيادة السكانية، ومنها زواج القاصرات مع رفع وعي المرأة بحقوقها، والحديث مع كل طبقة بلغتها، مشيدة بدور المجتمع المدني للوصول إلى المواطنين وتنمية وعيهم بشأن الإنجاب، مشيرة إلي أنه لابد وأن يكون هناك تعاون بين الإعلام والمجتمع المدني والحكومة لمواجهة الزيادة السكانية، مع مواجهة التسرب من التعليم وتغليظ العقوبة لأنه يعزز الأزمة.

ويتناول الصالون مناقشة عدة محاور، منها، خطر الزيادة السكانية، وكيفية تحقيق التنمية المطلوبة ﻓﻲ ظل الزيادة السكانية، بالإضافة إلى تأثير الزيادة السكانية على ﺍﻻقتصاد والمواطن وعلى مستوى معيشته، وعلى سوق العمل أيضاً.

يدير الصالون ناريمان خالد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك في الصالون كلا من؛ الدكتور عمرو حسن، أستاذ مساعد أمراض النساء والتوليد بجامعة القاهرة ومقرر المجلس القومي للسكان السابق، والدكتورة ايرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، وإبراهيم ناجي الشهابي - نائب محافظ الجيزة وعضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائب علاء عصام - عضو مجلس النواب عن تنسيقيه شباب الأحزاب والسياسيين، وأمين شباب حزب التجمع ومقرر مساعد لجنة المحليات بالحوار الوطني.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، مع المتخصصين من كافة التيارات والاتجاهات حول القضايا التي يتم ضمن أجندة الحوار الوطني.