تعرف على التردد الجديد لقناة أون سبورت 2023 على الأقمار الصناعية

تردد قنوات أون تايم أسبورت الجديد 2023 على الاقمار الصناعية.. من الموضوعات التى ارتفعت معدلات البحث عنها بداية من الأيام الأولى لشهر يناير الجاري.

فمع بداية العام الميلادى الجديد تم تغيير كثير من الترددات لعدد غير قليل من القنوات حيث يتم البحث عن التردد الجديد من خلال استخدام مؤشر البحث “جوجل”.

“الدستور” يرصد جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الامر من خلال التقرير التالى..

تردد قناة اون سبورت 2023 ON Sport

قناة ON Sport "اون سبورت" من القنوات الرياضية التى يتبعها ملايين المشاهدين لكونها تهتم بنقل أهم المباريات الرياضية و هى أيضا القنوات الرياضية التي تنقل المباريات على شاشتها بصورة حصرية.

تردد قناة أون سبورت 1

القمر الصناعي نايل سات

التردد 11861

الاستقطاب أفقي

معامل التصحيح 5/6

معدل الترميز 27500

الجودة HD

تردد قناة أون سبورت 2

القمر الصناعي نايل سات

التردد 12654

نوع الاستقطاب أفقي

معامل تصحيح الخطأ 5/6

معدل الترميز هو 27500

الجودة SD

تردد قناة اون سبورت 3

القمر الصناعي نايل سات

التردد هو 10853

نوع الاستقطاب أفقي

معامل تصحيح الخطأ هو 5/6

معدل الترميز هو 27500

جودة القناة SD

مميزات قناة اون سبورت

- واحدة من أهم القنوات المتخصصة فى نقل المباريات الرياضية.

- تنقل المباريات من خلال شاشتها بصورة حصرية.

- تقدم محتواها المجاني.

- تبث هذه القناة المباريات بشكل دقيق دون انقطاع أو تشويش على مدار 24 ساعة.

- تعرض على شاشتها استديو تحليلي بعد كل مباراة لتحليل أحداث المباريات.

- لديها فريق قوي من المحللين الرياضيين المشهورين.

برامج قنوات أون تايم أسبورت

ليلة الأضواء

ليلة الاضواء هو واحد من أشهر البرامج الرياضية والذى يقدمه مدحت شلبي على قناة اون تايم اسبورت.

برنامج "شوبير"

وشوبير هو برنامج يقدمه الكابتن أحمد شوبر وهو يهتم بتحليل المباريات الرياضية .

برنامج "الدرجة الثالثة"

والدرجة الثالثة برنامج يقدمه الكاتب الصحفي إبراهيم فايق.