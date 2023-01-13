الجمعة 13 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

تعرف على التردد الجديد لقناة أون سبورت 2023 على الأقمار الصناعية

قنوات اون تايم اسبورت
قنوات اون تايم اسبورت

تردد قنوات أون تايم أسبورت الجديد 2023 على الاقمار الصناعية.. من الموضوعات التى ارتفعت معدلات البحث عنها بداية من الأيام الأولى لشهر يناير الجاري.

فمع بداية العام الميلادى الجديد تم تغيير كثير من الترددات لعدد غير قليل من القنوات حيث يتم البحث عن التردد الجديد من خلال استخدام مؤشر البحث “جوجل”.

“الدستور” يرصد جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الامر من خلال التقرير التالى.. 

تردد قناة اون سبورت 2023 ON Sport

قناة ON Sport "اون سبورت" من القنوات الرياضية التى يتبعها ملايين المشاهدين لكونها تهتم بنقل أهم المباريات الرياضية و هى أيضا  القنوات الرياضية التي تنقل المباريات على شاشتها بصورة حصرية.

تردد قناة أون سبورت 1

القمر الصناعي نايل سات

التردد 11861

الاستقطاب أفقي

معامل التصحيح 5/6

معدل الترميز 27500

الجودة HD

 

تردد قناة أون سبورت 2

القمر الصناعي نايل سات

التردد 12654

نوع الاستقطاب أفقي

معامل تصحيح الخطأ 5/6

معدل الترميز هو 27500

الجودة SD

 

تردد قناة اون سبورت 3

 

القمر الصناعي نايل سات

التردد هو 10853

نوع الاستقطاب أفقي

معامل تصحيح الخطأ هو 5/6

معدل الترميز هو 27500

جودة القناة SD

 

مميزات قناة اون سبورت 

- واحدة من أهم القنوات المتخصصة فى نقل المباريات الرياضية. 

- تنقل المباريات من خلال شاشتها بصورة حصرية.

- تقدم محتواها المجاني.

- تبث هذه القناة المباريات بشكل دقيق دون انقطاع أو تشويش على مدار 24 ساعة.

- تعرض على شاشتها استديو تحليلي بعد كل مباراة لتحليل أحداث المباريات.

- لديها فريق قوي من المحللين الرياضيين المشهورين.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي 2023 national geographic على نايل وعرب سات

كيفية ضبط تردد قنوات بي إن سبورت القطرية

برامج قنوات أون تايم أسبورت 

ليلة الأضواء

ليلة الاضواء هو واحد من أشهر البرامج الرياضية والذى يقدمه مدحت شلبي على قناة اون تايم اسبورت.

برنامج "شوبير"

 وشوبير هو برنامج يقدمه الكابتن أحمد شوبر وهو يهتم بتحليل المباريات الرياضية .

برنامج "الدرجة الثالثة"

 والدرجة الثالثة برنامج يقدمه   الكاتب الصحفي إبراهيم فايق.

تردد قنوات أون تايم أسبورت تردد قناة أون سبورت 2 تردد قناة أون سبورت 3 برامج قنوات أون تايم أسبورت القمر الصناعي نايل سات

رئيس التحرير

وائل لطفي

برامج المرأة.. والجدية المفقودة

الأكثر قراءة

«الدوم» ينطلق إلى إقليم الدلتا لاكتشاف المواهب فى موسمه الثانى

عبد الله أبو زيد يبهر لجنة تحكيم «الدوم» بغنائه للقديم والحديث

الكهرباء: التشغيل التجاري للمرحلة الأولى لمحطة الضبعة النووية عام 2029

أسعار الذهب تعاود الارتفاع في ختام التعاملات المسائية

قصة علاقة محرمة انتهت بترك رضيع بمحطة مترو عين حلوان

«مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء» تنتهي من تركيب 128 ألف عداد كودي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

المدافعون عن خراب العقل والروح

ماجد حبته

حفيدات عقبة.. بنات الشيطان

مؤمن المحمدي

راس السنة

محمد عبدالعزيز

الخير فينا فلا تقلقوا

د هند جاد

الثروة لا تغير الأشخاص.. ولكنها ترفع القناع

د. محمد عفيفي

أوروبا: تاريخ وحاضر «١»

حسين دعسة

رجال الملك الوصى الهاشمى.. وقوة الدولة الأردنية فى الأمم المتحدة

ماجد حبته

الصين توحد الأمريكيين!

صور

مناقشة «الصخر والبحر» لصبرى موسى في جريدة الدستور

اعتراضات سيد عبدالحفيظ ولاعبى الأهلى على حكم مباراة التعادل مع المصرى

مباراة تعادل الأهلى والمصرى فى الدورى العام

محطة تل أبيب

المزيد

شخصيات برلمانية أردنية تستنكر ممارسات الاحتلال الإسرائيلى بالقدس

فلسطين: التطرف الإسرائيلى وضبابية الموقف الأمريكى سيكون لهما رد فعل مختلف

فلسطين تدين مصادقة الكنيست على سحب المواطنة والإقامة من الأسرى