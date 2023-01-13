الجمعة 13 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

البدوي: مناقشة المحاور النهائية للجنة النقابات والعمل الأهلي بالحوار الوطني قريبًا

مجدي البدوي نائب
مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر

قال مجدي البدوي، المقرر المساعد للجنة النقابات والعمل الأهلي بمجلس أمناء الحوار الوطني، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن الفترة المقبلة ستشهد انعقاد جلسات الحوار الوطني، بعد انتهاء مجلس الأمناء من اعتماد المحاور النهائية للجان الفرعية.

وأضاف البدوي في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه سيتم مناقشة تلك المحاور خلال الفترة المقبلة من قبل أصحاب المصالح من القيادات النقابية العمالية بمختلف انتمائتهم، وكذلك الجمعيات الأهلية، والتعاونيات.

وانتهى مجلس أمناء الحوار الوطني، على مدار جلساته الدورية السابقة وبالإجماع من صياغة وبلورة المحاور الرئيسة الثلاثة واللجان الفرعية والموضوعات المتضمنة في كل منها، والتي ستتم مناقشتها خلال جلسات الحوار الوطني، والمقرر انطلاقها خلال الأيام القليلة القادمة.

ومن المقرر أن يحضر جلسات الحوار ومناقشاته المئات من ممثلي مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء.

 وتنعقد الجلسات على التوازي وتكون على مدار ثلاثة أيام على الأقل أسبوعيًا، لمناقشة الموضوعات التي توافق عليها مجلس الأمناء في مختلف اللجان الفرعية، بهدف الوصول إلى مخرجات حقيقية يتم رفعها للسيد رئيس الجمهورية الداعي للحوار، لتأخذ بعد هذا طريقيها التشريعي والتنفيذي بما يخدم صالح المواطن المصري.

وفي وقت سابق، توافق المجلس على 19 لجنة فرعية تندرج تحت المحاور الرئيسة الثلاثة: السياسي والاقتصادي والمجتمعي. 

وتقرر أن تناقش لجنة النقابات والعمل الأهلي، "قانون تنظيم العمل الأهلي ولائحته التنفيذية، حل المعوقات أمام العمل الأهلي، حل تحديات العمل النقابي، وحل تحديات التعاونيات".  

مجدي البدوي مجلس أمناء الحوار الوطني الاتحاد العام لنقابات عمال مصر جلسات الحوار الوطني لجنة النقابات والعمل الأهلي

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