مواصفات امتحان الكيمياء والفيزياء والأحياء للصف الأول والثانى الثانوي 2023

مواصفات امتحانات الصف الاول الثانوي 2023 في مواد الكيمياء والفيزياء والأحياء وباقى المواد الدراسية للترم الأول من العام الدراسى “2022-2023”، من المواضيع التى يهتم طلاب تلك المراحل بالبحث عنها من خلال استخدام مؤشر البحث “جوجل” بالتزامن مع بدء امتحانات الصف الاول والثانى الثانوى للترم الأول 2023.

“الدستور” يستعرض تفاصيل امتحانات الصف الاول الثانوي 2023 الفصل الدراسي الاول..

مواصفات امتحان الكيمياء لـ الصف الأول الثانوي 2023

نشر المركز القومى للامتحانات والإدارة المركزية للتعليم الثانوى بيانًا له على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أشار خلاله إلى مواصفات امتحان الكمياء والفيزياء والأحياء للصف الأول الثانوى وكذلك الصف الثانى الثانوى 2023، حيث أوضح أن ورقة الامتحانات تحتوي علي نوعين من الأسئلة، الأول هو أسئلة اختيار من متعدد (MCQ)، والثاني هو الأسئلة المقالية القصيرة.

حجم الأسئلة المقالية

وأوضحت وزارة التربية والتعليم الفنى على لسان الوزير، خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر الوزارة قبل شهرين تقريبًا، أن هذا النوع من الأسئلة تم اعتماده من جديد لكن لا تتعدي نسبته الـ15%، على حسب طبيعة كل مادة دراسية، وأنه بنسبة 85% من الامتحان، سيكون أسئلة اختيار من متعدد.

تعرف على الضوابط العامة لـ امتحانات الصف الاول والثانى الثانوى (فيزياء- كمياء – علوم)

وأوضح البيان، الضوابط العامة لامتحانات الفيزياء والكيمياء والأحياء، حيث تتضمن الورقة الامتحانية عدد أسئلة امتحانات الصف الأول الثانوي 10 أسئلة إجبارية مقسمة إلى الأسئلة الموضوعية، وتشمل الاختيار من متعدد فقط، ويتضمن 7 مفردات، ويخصص لهم 7 درجات، والأسئلة المقالية القصيرة وتشمل (الشرح والوصف والتفسير واذكر السبب، ماذل يحدث لو ومسألة) ويتضمن 3 مفردات ويخصص لها 6 درجات.

زمن الاجابة

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى وقت سابق، زمن الإجابة المخصص للإجابة علي الورقة الإمتحانية وهو 45 دقيقة شاملة وقت المراجعة، وتغطي الامتحانات جميع مخرجات التعلم، وألا تتضمن المعلومات والأنشطة الإثرائية وكل ما يندرج تحت عنوان مزيد من المعرفة.