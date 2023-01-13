الجمعة 13 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

مواصفات امتحان الكيمياء والفيزياء والأحياء للصف الأول والثانى الثانوي 2023

طلاب الصفوف الثانوية
طلاب الصفوف الثانوية

مواصفات امتحانات الصف الاول الثانوي 2023 في مواد الكيمياء والفيزياء والأحياء وباقى المواد الدراسية  للترم الأول من العام الدراسى “2022-2023”، من المواضيع التى يهتم طلاب تلك المراحل بالبحث عنها من خلال استخدام مؤشر البحث “جوجل” بالتزامن مع بدء امتحانات الصف الاول والثانى الثانوى للترم الأول 2023.

“الدستور” يستعرض تفاصيل امتحانات الصف الاول الثانوي 2023 الفصل الدراسي الاول.. 

مواصفات امتحان الكيمياء لـ الصف الأول الثانوي 2023

نشر المركز القومى للامتحانات والإدارة المركزية للتعليم الثانوى بيانًا له على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أشار خلاله إلى مواصفات امتحان الكمياء والفيزياء والأحياء للصف الأول الثانوى وكذلك الصف الثانى الثانوى 2023، حيث أوضح أن ورقة الامتحانات تحتوي علي نوعين من الأسئلة، الأول هو أسئلة اختيار من متعدد (MCQ)، والثاني هو الأسئلة المقالية القصيرة.

حجم الأسئلة المقالية 

وأوضحت وزارة التربية والتعليم الفنى على لسان الوزير، خلال  مؤتمر صحفي عقد بمقر الوزارة قبل شهرين تقريبًا، أن هذا النوع من الأسئلة تم اعتماده من جديد لكن لا تتعدي نسبته الـ15%، على حسب طبيعة كل مادة دراسية، وأنه بنسبة 85% من الامتحان، سيكون أسئلة اختيار من متعدد.

تنطلق غدًا.. أبرز المعلومات عن امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى

قبل انطلاق الامتحانات.. مراجعة «لغة عربية» لطلاب الصف الأول الثانوي

تعرف على الضوابط العامة لـ امتحانات الصف الاول والثانى  الثانوى (فيزياء- كمياء – علوم)

وأوضح البيان، الضوابط العامة لامتحانات الفيزياء والكيمياء والأحياء، حيث  تتضمن الورقة الامتحانية عدد أسئلة امتحانات الصف الأول الثانوي 10 أسئلة إجبارية مقسمة إلى الأسئلة الموضوعية، وتشمل الاختيار من متعدد فقط، ويتضمن 7 مفردات، ويخصص لهم 7 درجات، والأسئلة المقالية القصيرة وتشمل (الشرح والوصف والتفسير واذكر السبب، ماذل يحدث لو ومسألة) ويتضمن 3 مفردات ويخصص لها  6 درجات. 

زمن الاجابة 

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى وقت سابق، زمن الإجابة المخصص للإجابة علي الورقة الإمتحانية وهو 45 دقيقة شاملة وقت المراجعة، وتغطي الامتحانات جميع مخرجات التعلم، وألا تتضمن المعلومات والأنشطة الإثرائية وكل ما يندرج تحت عنوان مزيد من المعرفة. 

امتحانات الصف الأول الثانوي 2023 مواصفات امتحان الكيمياء الفصل الدراسي الأول وزارة التربية والتعليم عدد اسئلة إمتحانات الصف الأول الثانوي الصف الثانى الثانوى 2023

رئيس التحرير

وائل لطفي

برامج المرأة.. والجدية المفقودة

الأكثر قراءة

«الدوم» ينطلق إلى إقليم الدلتا لاكتشاف المواهب فى موسمه الثانى

عبد الله أبو زيد يبهر لجنة تحكيم «الدوم» بغنائه للقديم والحديث

الكهرباء: التشغيل التجاري للمرحلة الأولى لمحطة الضبعة النووية عام 2029

أسعار الذهب تعاود الارتفاع في ختام التعاملات المسائية

قصة علاقة محرمة انتهت بترك رضيع بمحطة مترو عين حلوان

«مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء» تنتهي من تركيب 128 ألف عداد كودي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

المدافعون عن خراب العقل والروح

ماجد حبته

حفيدات عقبة.. بنات الشيطان

مؤمن المحمدي

راس السنة

محمد عبدالعزيز

الخير فينا فلا تقلقوا

د هند جاد

الثروة لا تغير الأشخاص.. ولكنها ترفع القناع

د. محمد عفيفي

أوروبا: تاريخ وحاضر «١»

حسين دعسة

رجال الملك الوصى الهاشمى.. وقوة الدولة الأردنية فى الأمم المتحدة

ماجد حبته

الصين توحد الأمريكيين!

صور

مناقشة «الصخر والبحر» لصبرى موسى في جريدة الدستور

اعتراضات سيد عبدالحفيظ ولاعبى الأهلى على حكم مباراة التعادل مع المصرى

مباراة تعادل الأهلى والمصرى فى الدورى العام

محطة تل أبيب

المزيد

شخصيات برلمانية أردنية تستنكر ممارسات الاحتلال الإسرائيلى بالقدس

فلسطين: التطرف الإسرائيلى وضبابية الموقف الأمريكى سيكون لهما رد فعل مختلف

فلسطين تدين مصادقة الكنيست على سحب المواطنة والإقامة من الأسرى