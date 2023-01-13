مصطفى بكرى يكشف تطورات الحالة الصحية لـ حمدين صباحى

كشف الإعلامي مصطفى بكرى، تطورات الحالة الصحية للسياسي حمدين صباحي، مؤسس حزب الكرامة والتيار الشعبي والمرشح الرئاسي السابق، بعد تردد أنباء عن تعرضه لوعكة صحية.

وقال بكرى خلال تقديم برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن حمدين صباحى يرقد في المستشفى الآن، ومنعت عنه الزيارة، مردفا: " أتمنى الشفاء العاجل وطول العمر، والاستمرار في مسيرته ورؤيته، وإن اختلفت معها، لا أحد يمكن أن ينكر أو يحجب الحديث عن وطنية شخص، مثل حمدين صباحي".

وأردف: "جمعتني صداقة وعلاقة بحمدين صباحى منذ عقود طويلة منذ نهاية السبعينات، نتفق أو نختلف، لكن لا أحد يزايد على وطنيته، له وجهات نظر متعددة، وهو من كبار الناصريين الذين دافعوا عن التجربة الناصرية لعقود".

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