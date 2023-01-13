الجمعة 13 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

مصطفى بكرى يكشف تطورات الحالة الصحية لـ حمدين صباحى

جريدة الدستور

كشف الإعلامي مصطفى بكرى، تطورات الحالة الصحية للسياسي حمدين صباحي، مؤسس حزب الكرامة والتيار الشعبي والمرشح الرئاسي السابق، بعد تردد أنباء عن تعرضه لوعكة صحية.

وقال بكرى خلال تقديم برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن حمدين صباحى يرقد في المستشفى الآن، ومنعت عنه الزيارة، مردفا: " أتمنى الشفاء العاجل وطول العمر، والاستمرار في مسيرته ورؤيته، وإن اختلفت معها، لا أحد يمكن أن ينكر أو يحجب الحديث عن وطنية شخص، مثل حمدين صباحي".

وأردف: "جمعتني صداقة وعلاقة بحمدين صباحى منذ عقود طويلة منذ نهاية السبعينات، نتفق أو نختلف، لكن لا أحد يزايد على وطنيته، له وجهات نظر متعددة، وهو من كبار الناصريين الذين دافعوا عن التجربة الناصرية لعقود".

اقرأ أيضًا: 

مصطفى بكري: الرئيس السيسي مستلمش مصر وهي سويسرا

حمدين صباحى يشكر الرئيس السيسى بعد الإفراج عن «زياد العليمي»

 

حمدين صباحى يشكر أجهزة ومؤسسات الدولة للإفراج عن سجناء العفو الرئاسى

حمدين صباحى مصطفى بكرى حقائق وأسرار الحالة الصحية لحمدين صباحي السيسي

مواد متعلقة

الأزهرى: الإنسان غير المتدين يترقب لحظة تعطيل القانون ليعود لمنتهى البربرية

الباز يرد على «إرهاب العلمانيين»: يحق للدولة عمل مسرحية عن الشيخ الشعراوى

«الغرفة التجارية» تكشف موعد انخفاض أسعار الدواجن (فيديو)

«الزراعة» تزف بشرى سارة عن انخفاض أسعار الأسماك (فيديو)

نقيب الزراعيين يكشف سعر توريد القمح لموسم 2023 «فيديو»

خالد الجندى: يهمنا الشعراوى المفسر وليست آراؤه السياسية والفقهية

الجندى عن الهجوم على الشعراوى: «أى محاولة لإطفاء نور الله ستبوء بالفشل»

باحث يكشف لـ«القاهرة الإخبارية» أسباب تخوف الناتو من التقارب الروسى الصينى

رئيس التحرير

وائل لطفي

برامج المرأة.. والجدية المفقودة

الأكثر قراءة

الداخلية: سقوط تشكيل الاتجار بالأسلحة فى قبضة الأمن ببنى مزار

وكيل «صحة مطروح» يناقش خطة دعم المستشفى العام خلال 2023

استهدفت بؤر المخدرات.. حملة أمنية مكبرة بنطاق محافظتى الشرقية والإسماعيلية

الكشف على 1100 حالة فى قافلة طبية مجانية لـ«مستقبل وطن» ببنى سويف

استنباط سلالات زراعية بإنتاجية عالية فى القمح والأرز من هيئة الطاقة الذرية

«صناعة الوجدان».. مليون مصرى فى رحاب «على زين العابدين»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

المدافعون عن خراب العقل والروح

ماجد حبته

حفيدات عقبة.. بنات الشيطان

مؤمن المحمدي

راس السنة

محمد عبدالعزيز

الخير فينا فلا تقلقوا

د هند جاد

الثروة لا تغير الأشخاص.. ولكنها ترفع القناع

د. محمد عفيفي

أوروبا: تاريخ وحاضر «١»

حسين دعسة

رجال الملك الوصى الهاشمى.. وقوة الدولة الأردنية فى الأمم المتحدة

ماجد حبته

الصين توحد الأمريكيين!

صور

مناقشة «الصخر والبحر» لصبرى موسى في جريدة الدستور

اعتراضات سيد عبدالحفيظ ولاعبى الأهلى على حكم مباراة التعادل مع المصرى

مباراة تعادل الأهلى والمصرى فى الدورى العام

محطة تل أبيب

المزيد

شخصيات برلمانية أردنية تستنكر ممارسات الاحتلال الإسرائيلى بالقدس

فلسطين: التطرف الإسرائيلى وضبابية الموقف الأمريكى سيكون لهما رد فعل مختلف

فلسطين تدين مصادقة الكنيست على سحب المواطنة والإقامة من الأسرى