الجمعة 13 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«استغلوا الأطفال فى التسول».. حبس عصابة «الكتعة» بشبرا الخيمة

حبس
حبس

قررت النيابة العامة بالقليوبية حبس 3 عاطلين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بتكوين عصابة تخصصت في استغلال الأطفال الصغار في أعمال التسول واستجداء المارة.

 كما أمرت بإيداع الأطفال الأحداث الـ5 بالتصنيف والتوجيه بدور التربية بمحافظة الجيزة.

وكانت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة، تمكنت من ضبط 3 أشخاص، لاثنين منهم معلومات جنائية، مقيمين بمحافظتي القاهرة والقليوبية، بتكوين تشكيل عصابي تخصص في استغلال الأحداث فى أعمال التسول واستجداء المارة والتعدي عليهم كرهًا عنهم باستخدام سلاح أبيض "كتر"، والتنمر عليهم لضعف قواهم الجسدية وعدم وجود مأوى لهم.

وكشفت التحريات، عن أن المتهمين اتخذوا من دائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بالقليوبية مسرحًا لممارسة نشاطهم الإجرامي، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبحوزة أحدهم سلاح أبيض "كتر"، وبصحبتهم 5 أحداث، وبسؤالهم أقروا بما جاء بالتحريات، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بنشاطهم الإجرامي وأيدوا ما جاء بأقوال المجني عليهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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