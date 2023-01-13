الجمعة 13 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

رامى صبرى ينضم لتريندات يوتيوب بـ«بتفتكرنى ساعات»

رامي صبري
رامي صبري

استطاع المطرب رامي صبري أن يحقق نجاحًا كبيرًا بأحدث أغنياته "بتفتكرني ساعات" مقتربًا من تحقيق مليون مشاهدة خلال 6 أيام من طرحها، بالإضافة إلى انضمامها لقائمة الأكثر مشاهدة على يوتيوب محتلة المركز الرابع.

"بتفتكرنى ساعات" من أغانى ألبومه الجديد "معايا هتبدع"، وهي من كلمات تامر حسين وتوزيع طارق توكل.
 


وتقول كلمات الأغنية:

بتفتكرني ساعات ولا بتقول كانت أيام..
في ذكريات وحاجات بينا معقول تنساها أوام
روحي على طول فاكرة كلامك
دايمًا أقول فين أيامك 
مش هرتاح طول ما أنت بعيد ومسيرنا أكيد نرجع سوا..

ويحتوى ألبوم رامي صبري الذي يحمل اسم "معايا هتبدع" على 8 أغنيات متنوعة، بدأ طرحها من 20 ديسمبر الجاري ويستمر حتى يوم 6 يناير المقبل، على موقع الفيديوهات "يوتيوب" ومنصات الموسيقى المختلفة.

يضم ألبوم رامي صبري "معايا هتبدع" 3 أغنيات من ألحانه هى "يمكن خير" من كلمات أحمد علي موسى، وتوزيع ومكس وماستر طارق توكل، أما ثاني أغنية من ألحانه هي "لما بيوحشني" من كلمات أحمد على موسى وتوزيع ومكس وماستر طارق توكل، وسيتم طرحها يوم 27 ديسمبر، أما الأغنية الثالثة فهي "إحنا في حتة تانية" من كلمات محمد القياتي وتوزيع ومكس وماستر طارق توكل وسيتم طرحها يوم 29 ديسمبر.

أما أغنية "بتفتكرني" فهي من كلمات تامر حسين وألحان أحمد حسين وتوزيع ومكس وماستر طارق توكل، والأغنية الأخيرة في الألبوم بعنوان "فاكر نفسك هدية"، من كلمات أحمد علي موسى، وألحان مدين، وتوزيع مكس وماستر جلال حمداوي.

رامى صبرى تريندات يوتيوب ساعات أغنية بتفكرني ساعات

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