الجمعة 13 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رفع 100 طن مخلفات وصيانة وتركيب 100 كشاف بأحياء المنيا

حملات نظافة مكثفة
حملات نظافة مكثفة بأحياء وقري المنيا

كثفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة والزراعية والأتربة بالتزامن مع أعمال إصلاح وصيانة وتركيب أعمدة وكشافات الإنارة ولمبات الليد الجديدة بأحياء المدينة والقرى التابعة لها، وقامت برفع 100 طن مخلفات وقمامة ونقلها للمقالب العمومية بالظهير الصحراوي ووصيانة وتركيب 100 لمبة وكشاف جديد. 

وقال الدكتور محمد حلمي، رئيس مركز ومدينة المنيا، إن أقسام البيئة بقرى نزلة حسين وبنى محمد سلطان، ودمشير والبرجاية وحي وسط، وحي غرب المدينة، قامت بتكثيف أعمال وحملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة والزراعية والأتربة خلال عدد من حملات النظافة بنطاق القرى والأحياء وتمكنت من رفع ١٠٠طن من المخلفات الصلبة والقمامة وتم نقلها إلى المقلب العمومى بالظهير الصحراوى لتوفير بيئة صحية نظيفة خالية من الأمراض والأوبئة وخاصة فيروس كورونا المستجد والحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري لشوارع المدينة والقرى التابعة لها. 

وأضاف رئيس المركز والمدينة أن أقسام الإنارة بالوحدة المحلية بقرية دمشير والوحدة المحلية بقرية بنى محمد سلطان والوحدة المحلية بقرية البرجاية واصلت جهودها الفنية المبذولة من خلال عمل الصيانة الدورية لكشافات الإنارة بالشوارع الرئيسية والجانبية وإصلاح المعطل وتبديل التالف منها وقامت بصيانة وتركيب 100 لمبة ليد وكشاف إنارة بالشوارع الرئيسية بهذه القري وذلك لتسهيل حركة سير المواطنين والحد من وقوع الحوادث ليلا. 

وأكد رئيس المركز والمدينة، أن هذه الحملات تأتي تنفيذًا لتكليفات وتوجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، والتي شدد خلالها على مواصلة الجهود المبذولة؛ للارتقاء بمستوى الخدمات بقطاعات العمل المختلفة؛ لتوفير بيئة صحية للمواطنين والحفاظ على سلامتهم من انتشار الأمراض والأوبئة، وكذلك تيسير حركتهم للحفاظ على سلامة المواطنين والمركبات، مشيرًا إلى استمرار الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا في تكثيف حملات النظافة من خلال ورديات صباحية ومسائية تعمل على مدار اليوم بأحياء المدينة والقرى التابعة لها.

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المنيا رفع 100 طن مخلفات صيانة وتركيب 100 لمبة وكشاف إنارة أحياء وقري مركز المنيا الدكتور محمد حلمي رئيس مركز المنيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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