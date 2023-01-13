القائمة الأولى بأسماء 10 متنافسات على لقب ملكة جمال الكون (صور)

تُقام مسابقة ملكة جمال الكون السنوية الـ 71 يوم 14 يناير في مركز إرنست إن موريال للمؤتمرات في نيو أورلينز، لويزيانا.

سيتم بثه مباشرة على قناة Roku في الساعة 7 مساءً بالتوقيت الشرقي ويمكن مشاهدته مجانًا على موقع قناة Roku على الويب، يمكن أيضًا مشاهدته في نفس الوقت على Telemundo باللغة الإسبانية، يمكن بث عرض أزياء ملكة جمال الكون على قناة Miss Universe على YouTube يوم الأربعاء الساعة 10 مساءً بالتوقيت الشرقي.

وإليكم المجموعة الأولى من المشاركات أول 10 متسابقات.

ألبانيا: ديتا كوكوماني

ديتا كوكوماني، 22 عامًا، طالبة صيدلة تأمل في أن توفر يومًا ما وصولًا مجانيًا للرعاية الصحية لجميع الألبان، وفقًا لسيرتها الذاتية عن ملكة جمال الكون، كوكوماني هو أيضًا عازف بيانو محترف.

استخدمت Kokomani منصة Miss Universe الخاصة بها للدفاع عن الصحة العقلية، في سن الخامسة عشرة، نظمت أيضًا حدثًا للتبرع بالشعر للأطفال في مسقط رأسها الذين تم تشخيص إصابتهم بالسرطان.

أنغولا: سويليا دا سيلفا أنطونيو

سويليا دا سيلفا أنطونيو، 25 عامًا، هي المؤسس المشارك لـ Better Tomorrow Africa، التي تعمل على تحسين مستويات معيشة الناس من خلال التعليم القائم على الاحتياجات، وفقًا لموقع ملكة جمال الكون.

أصبح دا سيلفا أنطونيو شغوفًا بالتعليم وحقوق المرأة بعد تعرضه للتنمر والتمييز في سن مبكرة، إنها تأمل في مواصلة العمل من أجل النهوض بأنغولا من خلال دبلوماسيتها.

الأرجنتين: باربرا كابريرا

باربرا كابريرا، 27 عامًا، عارضة أزياء محترفة بالإضافة إلى أنها المالكة والمديرة الإبداعية لعلامتها التجارية الخاصة بالملابس، BÁRBARA CABRERA Buenos Aires.

تعمل كابريرا أيضًا حاليًا مع مؤسسة مارجريتا باريينتوس، التي تساعد النساء والأسر التي عانت من العنف القائم على النوع الاجتماعي، وفقًا لموقع ملكة جمال الكون، توفر المؤسسة السكن والوجبات ومركز طب الأسنان المجاني وروضة أطفال تعلم أكثر من 300 طفل كل يوم.

أرمينيا: كريستينا أيانيان

كريستينا أيانيان، 25 عامًا، حصلت على جوائز دوق إدنبرة الذهبية والفضية والبرونزية وتحدثت جنبًا إلى جنب مع الأمير إدوارد عن المنظمة في واشنطن العاصمة، ملكة المسابقة هي أيضًا عازفة بيانو مدربة بشكل كلاسيكي وقد قدمت عدة مرات في قاعة كارنيجي في مدينة نيويورك.

Ayanian هي مؤسسة Who We Are، وهي منظمة مكرسة لتوفير التعليم المتنوع، وكذلك منظمة Arevik Armenian Children's Fund غير الربحية، والتي توفر التكنولوجيا والمستلزمات التعليمية لملاجئ الأيتام الأرمينية، وفقًا لموقع Miss Universe.

أوروبا: كيارا أرندس

كيارا أرندس، 24 عامًا، تجيد أربع لغات وسافرت إلى أكثر من 20 دولة، وهي تسعى حاليًا للحصول على درجة الماجستير في القانون مع تخصص في الأعمال التجارية الدولية، والتجارة ، وقانون الضرائب، وفقًا لسيرتها الذاتية عن ملكة جمال الكون، تطمح للعمل كمحامية شركات في شركة محاماة دولية أو في الأمم المتحدة.

عندما ضرب الوباء، أسست أرندس BUMP، وهي منظمة مكرسة لتزويد الأمهات الشابات بالموارد المستدامة.

أستراليا: مونيك رايلي

مونيك رايلي، 27 عامًا، حاصلة على شهادة في الصناعات الإبداعية مع التركيز في الموضة والتمثيل. تعمل حاليًا كممثلة وهي في خضم إنشاء خط أزياء خاص بها.

أصبحت رايلي مدافعة عن التدريب على الدفاع عن النفس بعد أن ساعدها في مواجهة شخصية مرعبة، وفقًا لسيرتها الذاتية عن ملكة جمال الكون، تدير رايلي الآن دروسًا في الملاكمة تعلم الشابات كيفية حماية أنفسهن.

البحرين: إيفلين خليفة

إيفلين خليفة، 24 عامًا، عازف بيانو تلقى تدريبًا كلاسيكيًا ولديه حزام أسود في التايكوندو، كما أنها تعمل مع منظمة Smile Train غير الربحية، والتي تقدم جراحة تصحيحية مجانية لشق الحلق للأطفال في أكثر من 80 دولة.

تريد خليفة استخدام منصتها لتحطيم الصور النمطية عن المرأة العربية، وفقًا لسيرتها الذاتية عن ملكة جمال الكون، وتأمل أن "تحظى النساء من المنطقة العربية يومًا ما بتمثيل دولي أكبر في وسائل الإعلام، بما في ذلك أفلام ديزني، وعروض هوليوود، وعلى مسرح ملكة جمال الكون".

بلجيكا: شايان فان آرل

Chayenne Van Aarle، عامًا 23 عامًا، حاصلة على شهادة في العلاقات العامة، عملت كمضيفة طيران وهي حاليًا مغنية وممثلة ومضيفة.

أطلقت Van Aarle حملة ضد عار الجسد بأغنيتها الأولى "#Selfmade"، وفقًا لسيرتها الذاتية عن ملكة جمال الكون.

بليز: أشلي لايتبرن

أشلي ليتبورن، 26 سنة، تعمل محاضرة في الرياضيات في جامعة بليز، لديها أيضًا وظيفة بدوام كامل في أحد البنوك، وفقًا لسيرتها الذاتية عن ملكة جمال الكون.

Lightburn هي من المدافعين عن تحسين معرفة الرياضيات بين النساء والأطفال وكذلك المتطوعين في المدارس الثانوية وبرامج ما بعد المدرسة، إنها تأمل في "إلهام الشباب للخروج من علامتهم التجارية المجتمعية وأن يكونوا التغيير الذي يريدون رؤيته في العالم".

بوتان: تاشي تشودين

تاشي تشودين، 23 عامًا، تعمل كنموذج. هي أول متسابقة ملكة جمال الكون في بوتان.

تشودن عضو فخور في مجتمع LGBTQ و"عازمة على إحداث تغيير وكسر القوالب النمطية"، وفقًا لسيرتها الذاتية عن ملكة جمال الكون، وهي مدافعة عن حقوق مجتمع الميم، والمساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة.