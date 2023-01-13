«الأرصاد»: طقس السبت معتدل نهارًا وبارد ليلًا.. والصغرى بالقاهرة 12 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، غدًا السبت، طقس بارد في الصباح الباكر، معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

أما عن الظواهر الجوية، فتتكون الشبورة المائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

كما توقع الخبراء سقوط أمطار متوسطة إلى خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري، إلى جانب أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري، قد تمتد صباحا إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، فيما تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 19 12

العاصمة الإدارية 19 11

6 أكتوبر 19 11

بنهــــا 19 10

دمنهور 19 10

وادى النطرون 19 10

كفر الشيخ 19 11

المنصورة 19 10

الزقازيق 20 13

شبين الكوم 19 12

طنطا 19 12

دمياط 20 13

بورسعيد 19 11

الإسماعيلية 20 11

السويس 19 11

العريش 19 10

رفح 18 11

رأس سدر 21 10

نخل 18 02

كاترين 15 01

الطور 21 09

طابا 20 11

شرم الشيخ 23 12

الإسكندرية 19 12

العلمين الجديدة 18 12

مطروح 17 11

السلوم 17 10

سيوة 18 07

رأس غارب 21 12

الغردقة 22 12

سفاجا 21 13

مرسى علم 21 13

شلاتين 25 17

حلايب 22 15

أبورماد 25 16

رأس حدربة 22 15

الفيوم 19 08

بني سويف 19 08

المنيا 20 08

أسيوط 20 07

سوهاج 21 09

قنا 22 09

الأقصر 22 08

أسوان 22 10

الوادى الجديد 22 06

أبوسمبل 22 10

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

العظمى الصغرى

مكة المكرمة 23 19

المدينة المنورة 24 08

الرياض 20 13

المنامة 21 17

أبوظبي 24 16

الدوحة 21 19

الكويت 19 12

دمشق 10 05

بيروت 17 13

عمان 09 05

القدس 10 08

غزة 17 12

بغداد 15 09

مسقط 21 15

صنعاء 23 05

الخرطوم 29 13

طرابلس 17 14

تونس 18 09

الجزائر 17 05

الرباط 20 07

نواكشوط 32 18

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

أنقرة 08 02-

إسطنبول 10 07

إسلام آباد 15 01

نيودلهي 18 05

جاكرتا 30 24

بكين 01 09-

كوالالمبور 32 23

طوكيو 14 07

أثينا 14 06

روما 15 06

باريس 13 05

مدريد 11 04

برلين 09 06

لندن 12 03

مونتريال 05- 12-

موسكو 02- 04-

نيويورك 04 03-

واشنطن 04 02-

أديس أبابا 24 06