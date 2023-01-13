خالد مرتجى يحضر قرعة كأس العالم للأندية «أونلاين»

أقيمت قرعة كأس العالم للأندية ظهر اليوم، وعبر خاصية «الأونلاين» حضر مراسم القرعة المهندس خالد مرتجي، أمين صندوق النادي الأهلي ورئيس لجنة الإعداد للمشاركة في كأس العالم للأندية.

وأسفرت القرعة عن مواجهة الأهلي مع أوكلاند سيتي في المباراة الافتتاحية يوم 1 فبراير المقبل.

ويتواجه الفريق المتأهل من المباراة الافتتاحية مع فريق سيتل ساوندرز، بطل أمريكا الشمالية، يوم 4 فبراير المقبل ضمن فعاليات الجولة الثانية لكأس العالم للأندية.

مرتجي رئيسًا للجنة الإعداد لمشاركة الأهلي في المونديال

كان قرر مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، تشكيل لجنة للترتيب والإعداد لمشاركة الفريق الأول لكرة القدم في بطولة كأس العالم للأندية، المقرر إقامتها بالمغرب في الفترة من 1-11 فبراير المقبل.

يترأس اللجنة المهندس خالد مرتجي، أمين الصندوق، والذي سبق أن تولى هذا الملف في مشاركات الأهلي السابقة.. وفي عضوية اللجنة الدكتور محمد شوقي، عضو مجلس الإدارة، رئيس اللجنة الطبية، والكابتن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، والدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق، وجمال جبر مدير الإعلام، والعميد علاء صلاح مدير أمن النادي، وأحمد الطوخي ومريان رشاد من إدارة التسويق، وهاني حسام مدير الحجز والرحلات.

وتقرر أن يكون أحمد حسام ممثلًا لشركة الأهلي لكرة القدم باللجنة، وأن تقوم حنان الزيني مدير اللوائح والتراخيص بدور المنسق العام مع اللجنة المنظمة المحلية.

شركة الكرة تبحث بيع حقوق الأهلي في المونديال وتعرض تصورها على رئيس النادي.





عقد الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، اجتماعًا مع مجلس إدارة شركة الأهلي لكرة القدم، برئاسة المهندس عدلي القيعي، وعضوية كل من الأستاذ خالد عبدالقادر والمهندس أحمد حسام.

وقام مجلس الشركة بعرض التصور الخاص بها واستراتيجية العمل على الكابتن محمود الخطيب بصفته المفوض بشئون قطاع كرة القدم وأيضًا التنسيق الدائم بين النادي والشركة في كافة الملفات.

وفي ذات الاجتماع ناقش الكابتن محمود الخطيب الخطوات التي يقوم بها مجلس إدارة الشركة لبيع الحقوق التسويقية المسموح بها للفريق الأول لكرة القدم في بطولة كأس العالم للأندية، والتي تجري فعالياتها بالمغرب خلال الفترة من 1-11 فبراير المقبل.

يذكر أن الشركة حصلت على هذه الحقوق من النادي وفقًا للمهام الرئيسية المكلفة بها.