سمسم شهاب يكشف حقيقة تحريمه الفن واعتزاله الغناء

نفى المطرب سمسم شهاب اعتزاله الغناء، في فيديو لايف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وتحريمه للفن.

وقال سمسم شهاب:"فيه صحفي سألني بيقولي الفن وإلى آخره قلتله مش راضي عن الوضع اللي حاصل، قالي وبتهاجم بتوع المهرجانات ومش حابب الفن ده وبتدعو للفن الكويس، قلتله آه طبعا، قالي ما أنت بتغني في ملاهي ليلية، قولتله أنا مجبر إن شاء الله أحاول أبعد، فقالي ده حرام قلتله لو هنتكلم عن الحلال والحرام" .

وتابع :"في كتير من الأئمة حرموا الغناء فادعيلي ربنا ياخد بأيدي وابعد خالص وده المشروع المستقبلي اللي بفكر فيه".

وواصل:"سألني يعني أنت هتعتزل ؟ فقولت ده موضوعي اللي جاي عايز بس أقف على أرض صلبة عشان مبقاش حرقت نفسي، وخسرت ربنا ونفسي وخسرت حاجات كتير جدا، قمت لاقيت مواقع كتيرة وكبيرة بتكتب إني بعتزل الفن نهائيا، بس الحقيقة انا مقولتش كدة، ده قرار ناوي أخده في المستقبل، خلال فترة مش كبيرة”.

واستطرد:“فيه حاجة في دماغي عايز أعملها عشان لما ابعد أكون واقف على أرض صلبة عشان مرجعش تاني.. انتوا شايفين ظروف الحياة صعبة على الكل.. حبيت أوضح إن الكلام ده كلام مش صحيح وخبر غير صحيح، وخبر مش صحيح، وللأسف زعلان من الصحفي جدًا، مش عارف ليه عمل كده الله أعلم، وواخد على خاطري جدًا منه" .

واختتم :"مكنتش منتظر كده أنا بحترم الصحفيين جداً وبتعامل بكل احترام وهذا ما يستحقونه والمفروض ده يحصل، لكن المفروض التصريحات متتحرفش، عشان كدة قولت اتكلم واوضح اللي حصل".