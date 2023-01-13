غدا.. انطلاق النسخة 15 من أسبوع أبوظبي للاستدامة بمشاركة 150 دولة

تنطلق فعاليات النسخة الـ15 من أسبوع أبوظبي للاستدامة خلال الفترة من 14 حتى 19 يناير الجاري بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، تحت رعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، وبمشاركة قادة دول وحكومات وصناع سياسات وخبراء ومستثمرين ورواد أعمال وشباب من مختلف دول العالم.

ويعد أسبوع أبوظبي للاستدامة 2023، أول فعالية عالمية بارزة في مجال الاستدامة والعمل المناخي، بعد مؤتمر COP27، ويشارك فيه نحو 30 ألف مشارك من 150 دولة، وأكثر من 600 متحدث رفيع المستوى من مختلف أنحاء العالم، ويسعى لتوحيد جهود العمل المناخي قبل مؤتمر (COP28).

ويوفر أسبوع أبوظبي للاستدامة، منصة حوار استثنائية أمام الجهات المعنية في العالم؛ بهدف توفير حلول عملية صديقة للبيئة تساعد على تنمية الجهود الرامية إلى تحقيق الحياد المناخي في المستقبل.

ويناقش أسبوع أبوظبي للاستدامة 2023، والذي تنظمه شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، مستقبل كوكب الأرض وسبل تحفيز العمل المناخي الفاعل بما يسهم في بناء عالم مستدام، حيث يعقد تحت شعار "معا لتعزيز العمل المناخي وصولا إلى مؤتمر COP28" والذي ستستضيفه أبوظبي نهاية العام الجاري.

ويسعى أسبوع أبوظبي للاستدامة 2023، لقيادة حوار حول قضية التغير المناخي وذلك تمهيدا لمؤتمر الأطراف COP28 الذي يعد أهم مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه دولة الإمارات؛ بهدف توفير منصة لتحفيز الحوار الفعال بين مختلف الشركاء حول العالم من أجل ترجمة التعهدات إلى نتائج عملية تسهم في تحقيق الحياد المناخي في المستقبل وإحراز تقدم في جهود العمل المناخي المستدام.

ويعقد على هامش أسبوع أبوظبي للاستدامة العديد من الفعاليات الهامة، منها اجتماعات الجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا"، منصة شباب من أجل الاستدامة، الملتقى السنوي لمنصة السيدات للاستدامة والبيئة والطاقة المتجددة وأيضا منتدى الطاقة العالمي للمجلس الأطلسي.

ويستضيف حفل الافتتاح الرسمي لأسبوع أبوظبي للاستدامة 2023 مجتمع الاستدامة العالمي ويرسم معالم أجندة الحوارات والنقاشات خلال الأسبوع حيث تشهد هذه الفاعلية رفيعة المستوى حضور أكثر من 4000 ضيف من ضمنهم شخصيات قيادية بارزة ورؤساء دول وقادة حكومات ومدراء تنفيذيين وأكاديميين وعلماء ورجال أعمال بارزين، ويشهد حفل الافتتاح توزيع جائزة زايد للاستدامة.

وبحسب أجندة الدورة الـ15 من أسبوع أبوظبي للاستدامة، سيتم التركيز على أربعة محاور رئيسية خلال فعاليات الأسبوع تتمثل في "التحول العالمي في قطاع الطاقة" و"تعزيز الشراكات واتخاذ خطوات فاعلة" و"التكنولوجيا والابتكار" و" البشر، الكوكب، العوائد".

وسيتم خلال محور "التحول العالمي في قطاع الطاقة" مناقشة العديد من الموضوعات، أبرزها اﻟطرﯾﻖ ﻧﺣو COP28وأنظمة الغذاء والمسار نحو تحقيق الحياد المناخي وﺗﻌزﯾز الشراﻛﺎت ﻟﺗﻔﻌﯾل اﻟﻌﻣل اﻟﻣﻧﺎﺧﻲ، فيما يسلط محور "تعزيز الشراكات واتخاذ خطوات فاعلة" الضوء على أوﻟوﯾﺎت الحكومات ﻋﻠﻰ خلفية ارﺗﻔﺎع التكاليف والتعهدات المناخية إضافة إلى مناقشة ﺗﻌزﯾز استثمارات القطاع الخاص في ﻋﻣﻠﯾﺔ تحول الطاقة وﺗﻣويل التحول اﻷخضر.

ويناقش محور "التكنولوجيا والابتكار" العديد من الموضوعات منها اﻟﺣﻠول اﻟﻣﺑﺗﻛرة وﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗوﺳﯾﻊ نطاق ﺣﻠول التكنولوجيا المؤثرة والتركيز ﻋﻠﻰ اﻟﻌداﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﺻﺣﻲ ﻓﻲ ﻣﻔﺎوﺿﺎت اﻟﻣﻧﺎخ وﻣﻌﺎﻟﺟﺔ التحديات المرتبطة بالكربون، إضافة إلى التنوع الحيوي واﻟﻌﻼﻗﺔ بين المياه والطاقة وآﻓﺎق الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الجديدة وإﻋﺎدة اﻟﺗﻔﻛﯾر ﻓﻲ دور إزاﻟﺔ الكربون ﻓﻲ تحقيق أھداف الحياد المناخي، فيما يناقش "محور البشر، الكوكب، العوائد" أوضاع قارة إفريقيا المناخية.