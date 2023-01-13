خلال المؤتمر الأول للمركز المصري للحق في التعليم.. مطالبات بمشاركة أولياء الأمور في وضع المناهج الدراسية

طالب رشاد عبد العال معلم ومشارك في المؤتمر الأول للمركز المصري للحق في التعليم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بإشراك أولياء الأمور في المناهج الدراسية.

وأضاف «رشاد» خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن: «نناشد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أيضا بتوقيع الشبكة في وضع المناهج الدراسية وأن تشمل العديد من التربويين في مختلف المجالات والمواد».

وبدء منذ قليل المؤتمر الأول للمركز المصري للحق في التعليم، حيث يعقد «المركز المصري للحق في التعليم» مؤتمره الأول بعنوان «التعليم والتمييز.. مخاطر وطموحات»، الجمعة 13 يناير الجاري، في نادي «التجاريين» بوسط القاهرة.

وتبدأ فعاليات المؤتمر بعرض فيلم تسجيلي بعنوان «600 حتة - التعليم في مصر» يليه عرض تقرير عن التمييز في التعليم على مستويات مختلفة، قبل مناقشة حول الفيلم والتقرير.

ويشهد المؤتمر تنظيم مجموعات عمل للخروج بتوصيات قبل عرضها في الثانية ظهراً.