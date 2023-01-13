«قصة الحب والانتقام» أوبرا ريجوليتو تختتم عروضها اليوم

تختتم فرقة أوبرا القاهرة، اليوم الجمعة، تحت إشراف مديرها الفني الدكتورة إيمان مصطفى، رائعة المؤلف الإيطالي جوزيبي فيردي "أوبرا ريجوليتو" بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو محمد سعد باشا.

شارك في الأوبرا أيضًا فرقة باليه أوبرا القاهرة تحت إشراف أرمينيا كامل وكورال أوبرا القاهرة تدريب وقيادة مينا حنا، ومن إخراج حازم رشدي، ويقام العرض على خشبة المسرح الكبير بالأوبرا.

أوبرا ريجوليتو كتبها فيردي مستلهما مسرحية فيكتور هوجو التاريخية الملك يمرح ووضع نصها الغنائي (الليبرتو) فرانسيسكو ماريا بياف وظهرت للنور للمرة الأولى بمدينة فينيسيا الإيطالية عام 1851 وحققت نجاحًا مبهرًا، ويتم أداؤها باللغة الايطالية ويصاحبها ترجمة باللغتين العربية والإنجليزية على شاشات فى جانبى المسرح، وتدور أحداثها حول الدوق المستهتر مانتوا الذي يلقى شباكه على فتاة مجهولة تسكن بيتا متواضعًا وتقع فى غرامه وفى نفس الوقت يواعد زوجة الدوق تشبرانو الذي يسخر منه ريجوليتو المهرج الأحدب ثقيل الظل فاضحا إياه، ويدبر أفراد الحاشية مكيدة للمهرج بعد أن وصلتهم أخبار مغامراته العاطفية ويتبعونه إلى منزله، حيث يلتقي بابنته الخجولة جيلدا التي عزلها عن العالم، وأخفى عنها طبيعة عمله ويختطفونها بعد ان أشركوه معهم وهو يجاريهم ظنا منه أنها خدعة من قبيل الترفيه وحين يرفع العصابة عن عينيه يكتشف أنها ابنته فتصاب الحاشية بالدهشة حين يعرفون الحقيقة ويطلقون سراحها ويقسم ريجوليتو على الانتقام منهم جميعا، فيتفق مع السفاح سبارافوتشيلى على قتل الدوق الذي يرتاد حانته بسبب علاقته بمادلينا شقيقته التى تثنيه عن عزمه لإعجابها الشديد بالدوق مع استبداله بأول من يدخل الحانة، ولم يكن سوى جيلدًا التى ذهبت لهذا المكان لتضحى بنفسها من أجل إنقاذ حبيبها مانتوا رغم خيانته لها، وتتلقى الطعنة القاتلة بدلاً منه وحين يفتح والدها الجوال يفاجأ بابنته التي تموت بين يديه طالبة منه المغفرة.

يؤدي الأدوار الرئيسية الباريتون الروماني فلورين استيفان بالتبادل مع مصطفى محمد في دور ريجوليتو، السوبرانو رشا طلعت بالتبادل مع داليا فاروق في دور جيلدا، التينور التشيلى دييجو جودوى بالتبادل مع عمرو مدحت فى دور الدوق، الباص باريتون عزت غانم بالتبادل مع احمد الشيمى في دور سبارافوتشيلى، الميتزوسوبرانو نورستا المرغنى بالتبادل مع أمينة خيرت وليلى ابراهيم فى دورى مادالينا - جيوفانا ، الباص رضا الوكيل فى دور مونترومنى، التينور ابراهيم ناجى بالتبادل مع تامر توفيق فى دور بورسا، السوبرانو ميجانيو سمير فى دور الكونتسا دى شبرانو، الباريتون اسامة جمال فى دور الكونت دى شبرانو، الباريتون أسامة على فى دور ماروللو ، السوبرانو ايمان زكريا فى دور باجيو.

صمم الديكور محمد الغرباوي، الإضاءة ياسر شعلان، الصوت محمود عبد اللطيف وأزياء هالة حسن.