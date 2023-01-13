عبدالغفار: تدريب العاملين بـ«الصحة» على إجراء الفحوصات الجينية للأمراض الوراثية

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أهمية التوسع في خدمات الفحوص الجينية، للكشف المسبق عن الأمراض الوراثية، التي يعاني منها الكثير من المواطنين، حتى يتم تجنبها.

التأكيد على إجراء الفحوصات الهامة قبل الزواج

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر"، مع الإعلامي محمد موسى، والمذاع عبر فضائية “الحدث اليوم"، على أهمية إجراء هذه الفحوصات الهامة قبل الزواج لمواكبة التطورات العالمية، وإتباع أحدث الأساليب التكنولوجية الحديثة.

وأوضح أنه سيتم التوسع في هذه الفحوصات من خلال المعامل المركزية للوزارة ومن الجهات التي تقدم الخدمات الطبية، وتدريب العاملين عليها بالمعامل في مصر على إجراء الفحوصات الجينية المتطورة والحديثة بداية من الشهر المقبل وتوفير الكواشف والأجهزة تمهيدًا لتعميمها.