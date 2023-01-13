أستاذ اقتصاد: مصر تحتاج لتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص

أكدت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذة الاقتصاد بجامعة عين شمس، أن الدولة المصرية تمتلك من الموارد ما يمكنها بشكل كبير من مواجهة الأزمة الحالية، مؤكدة أن الفترة المقبلة تحتاج زيادة نسبة التصدير.

الدولة بحاجة للتركيز على الإنتاج الغذائي

وقالت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار”، مع الإعلامي مصطفى بكري، والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”، إن الدولة المصرية بحاجة إلى التركيز على الإنتاج الغذائي في الأزمة الحالية والتي يمر بها العالم أجمع، موضحة أهمية دور القطاع الخاص في هذه الفترة وإشراكه في عمليات الصناعة وما تنفذه الدولة من مشروعات.

وشددت خلال المداخلة على أهمية تطوير كافة المشروعات المتوسطة والبسيطة لزيادة التصدير، مؤكدة أن الدولة المصرية تحتاج بقوة إلى تفعيل الشراكة الكبيرة بين القطاعين الخاص والعام.

وتابعت أن مصر غنية بمواردها وشبابها، وهناك الكثير من الأفكار تحتاج إلى من يسمعها ويطبقها ومنحها الفرصة للتنفيذ ومساندة مصر في أزمتها والخروج منها لعبور الأمان، بالإضافة إلى أهمية توفير عوامل جذب الاستثمار.

حياة كريمة هي الأمل لمصر

وأكدت أن مبادرة حياة كريمة، هي أمل مصر في توفير حياة كريمة للمواطن المصري، مشددة على أهمية التركيز على بناء البشر وحسن استخدام الموارد وبناء القدرات وتوفير فرص العمل، ولابد من استثمار البنية التحتية لجذب الاستثمارات.

وأكدت أن الأزمة الحالية ليست على مصر فقط، ولكن الدولة المصرية كانت مجبرة على رفع سعر الدولار، ولابد من التكاتف لعبور الأزمة الحالية.