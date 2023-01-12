الجمعة 13 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع شاب وإصابة والده بطلق ناري إثر مشاجرة بين عائلتين شمال أسوان

ارشيفية
ارشيفية

لفظ شاب أنفاسه الأخيرة بينما أصيب  والده بطلق ناري إثر مشاجرة بين عائلتين بقرية كلح الجبل بمركز إدفو شمال محافظة أسوان. 

استقبلت مشرحة إدفو شمال محافظة أسوان جثة هامدة لشاب، وتنتظر العرض على الطبيب الشرعي لاستخراج تصريحات الدفن واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بينما استقبلت مستشفى إدفو العام والده إثر إصابته بطلق ناري نظرًا لوقوع مشاجرة بين عائلتين بقرية كلح الجبل. 

وتلقى مركز شرطة إدفو شمال المحافظة إخطاراً بوقوع مشاجرة بين عائلتين بقرية كلح الجبل، مما أسفر عن مصرع شاب وإصابة بطلق ناري. 

وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصاب إلى مستشفى إدفو العام لتلقي العلاج اللازم، والمتوفى إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

وبانتقال ضباط المباحث بمركز شرطة إدفو إلى مكان الواقعة تبين أن المشاجرة كانت بين عائلتين، وأن الشاب الذى لفظ أنفاسه الأخيرة يدعى محمد صلاح أحمد سيد، عمره 20 سنة، وأصيب والده ويدعى صلاح أحمد سيد. 

وتمكنت الجهات الأمنية من القبض على عدد من اطراف المشاجرة وفرض السيطرة الامنية داخل القرية بأكملها. 

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها الوصول إلى الأسباب وراءها. 

أسوان مشاجرة بين عائلتين إدفو قرية كلح الجبل مصرع شاب إصابة والده بطلق ناري الجهات الامنية الإسعاف المستشفى

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