الخميس 12 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

في أول زيارة لهم.. شريف مدكور يتأثر بدموع أمهات «كابيتانو مصر»

شريف مدكور
شريف مدكور

حل الإعلامي شريف مدكور، الخميس، ضيفًا على حلقة اليوم من برنامج "كابيتانو مصر"، وقام بزيارتهم داخل معسكر الفريق.

 وتحدث شريف مدكور خلال الحلقة مع الشباب المشاركين في البرنامج عن أمهاتهم أكثر ما يحبونهم فيهم وكيفية تعاملهم معها، وذلك قبل أن تفاجئهم أمهاتهم بالدخول.

وعبر مدكور عن سعادته بالتواجد معهم في الحلقة مؤكدًا أنه تأثر بدموع أمهاتهم وكان سعيدًا لهم، لانه رأى مدى شوقهم لأولادهم وكذلك  شوق الأطفال لأمهاتهم مؤكدًا أنهم في سن أطفاله، وانتهت الفقرة بزغرودة لكل الأمهات، مؤكدً أنه أحب تجربتهم في البرنامج موجهًا الشكر لـ"كابيتانو مصر"، لإتاحته الفرصة لهم.

تفاصيل البرنامج 

"كابيتانو مصر"، مشروع أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية كأكبر مشروع لاكتشاف المواهب الشابة فى كرة القدم، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، ويستهدف إجراء اختبارات لمواليد ٢٠٠٨، من أجل اختيار أفضل ١١ لاعبًا وتوزيعهم على الأندية المختلفة، بهدف محاربة المحسوبية والوساطة التى تتخلل اختبارات الأندية لاختيار لاعبى فرق كرة القدم.

شريف مدكور كابيتانو مصر تأثر دموع تفاصيل البرنامج

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