الجمعة 13 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

استدرجت شقيقتها وصورتها في أوضاع مخلة.. الإعدام لرجل وزوجته في مطروح (فيديو)

محكمه جنايات مطروح
محكمه جنايات مطروح الدائرة الأولي

قضت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات مطروح برئاسة المستشار الدكتور مجدي سلامة دياب، بمعاقبة سيدة وزوجها بالإعدام شنقا، على خلفية اتهامهما باستدراج شقيقه الزوجة وتخديريها وتصويرها عارية أثناء مواقعتها وتهديدها، وذلك عقب ورود راي مفتي الجمهورية.

وأمرت المحكمة بمصادره الهاتف والأداة المضبوطين ومحو التسجيلات المتحصلة من الجريمة واعدام الذاكرة الاليكترونية المضبوطة وألزمتهم بالمصاريف الجنائية.

ورصدت  “الدستور” لحظة النطق بالحكم علي المتهمين عقب صدور تقرير ورأي مفتي الجمهورية .

جاء ذلك في مجمع محاكم مرسي مطروح بعضوية كلا من المستشار سامح حامد شاكر والمستشار جمال عبدالناصر سالم والمستشار علي حسن حسني ومحمد طه وكيل النائب العام ومحمود بلال امين السر .

وترجع تفاصيل الواقعة بين عامي 2021 و2022، بدائرة قسم شرطة مطروح، حيث  قام "رضا، ك،"  وزوجته "أية، ن، ا" بالتحايل وخطف المجني عليها شقيقة الثانية "منار، ن، ا"، بأن قامت المتهمة الثانية باستدراج المجني عليها لمنزلها وطلبت حضورها لمساعدتها في أعمال المنزل وقامت بوضع مادة مخدرة أحضرها المتهم الأول، في مشروب قدمته لها لتفقد الوعي في الحال.

وقام المتهم الأول بمواقعة المجني عليها، دون رضاها وقامت المتهمة الثانية بتخديرها وافقدتها وعيها وقام الأول بمعاشرتها جنسيا وتصويرها.

وقام المتهمين بتهديد  المجني عليها بإفشاء المقاطع المرئية المتحصل عليها من الجريمة حيث قامت المجني عليها بتحرير محضر بالواقعة في قسم شرطة مطروح وبمواجهه المتهمين اعترفوا بالجريمة.

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