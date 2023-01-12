«كابيتانو مصر» يعد لفتة إنسانية للاعب عمر أيمن في معسكر المشاركين

قدم برنامج "كابيتانو مصر" لفتة إنسانية للمتسابق عمر أيمن من فريق كابتن أحمد الكاس، والذي طرده الحلقة الماضية بسبب عدم تركيزه.

واكتشف كابتن أحمد الكاس أن سبب عدم تركيز عمر انشغاله بمرض والدته والتي تعاني من مرض السرطان.

مفاجأة لعمر

وتم إعداد مفاجأة لعمر خلال الحلقة باستضافة والدته في فندق إقامة الفريق وتم تصويرها بكاميرات خفية، والتقى والدته بالأحضان والبكاء.

وعبرت والدته عن سعادتها لمشاهدة ابنها بعد 10 أيام، خاصة أنها سبق وغابت عنهم بسبب مرضها بالسرطان، والذي اكتشفته قبل عامين ولكنها أصرت في رمضان أن لا تأخذ علاجها إلا بعد أن تعد طعامهم وتلبسهم ملابس العيد بيدها.

تفاصيل البرنامج

برنامج "كابيتانو مصر"، مشروع أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية كأكبر مشروع لاكتشاف المواهب الشابة فى كرة القدم، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، ويستهدف إجراء اختبارات لمواليد ٢٠٠٨، من أجل اختيار أفضل ١١ لاعبًا وتوزيعهم على الأندية المختلفة، بهدف محاربة المحسوبية والوساطة التى تتخلل اختبارات الأندية لاختيار لاعبى فرق كرة القدم.