الخميس 12 يناير 2023
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

محلل أسواق المال يفسر أسباب تحسن أداء البورصة المصرية

البورصة المصرية
البورصة المصرية

قال محمود عطا، محلل أسواق المال، إن البورصة المصرية تشهد أداءً إيجابيًا للغاية منذ بداية شهر نوفمبر الماضي.

التداول والنشاط بالبورصة 

أضاف عطا، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مال وأعمال" المذاع عبر فضائية " إكسترا نيوز" أن هذا الأداء الإيجابي مكّن البورصة المصرية من اختراق نقاط مقاومة في غاية الأهمية مرتبطة بمؤشرها الرئيسي، مؤكدًا أن البورصة المصرية شهدت ارتفاع حجم التداول والنشاط الملحوظ على كثير من الأسهم القيادية. 

عوامل تحسن أداء البورصة

أشار إلى أن تحسن أداء البورصة المصرية بداية نوفمبر يرجع للعديد من الأسباب، منها تعديل مسار سعر الصرف، إعلان نتائج عمل الـ٩ أشهر لعام ٢٠٢٢، حيث اتضح من هذا الإعلان نمو الشركات القيادية المدرجة داخل البورصة المصرية.

محمود عطا محلل أسواق المال مال وأعمال اكسترا نيوز أداء البورصة

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