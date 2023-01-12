إيفلين خليفة بملابس البوركيني في ملكة جمال الكون 2022

أثارت ملكة جمال البحرين إيفلين خليفة الإعجاب حول التمثيل خلال جولة ملابس السباحة لملكة جمال الكون ليلة أمس الأربعاء.

يشارك وفود من 86 دولة في المسابقة العالمية في نيو أورلينز، في نسختها 71، والتي ستتوج الفائز 2022 مساء السبت، تم تأجيل المسابقة السنوية العام الماضي لتجنب الاصطدام بكأس العالم لكرة القدم.

خليفة التي توجت بلقب ملكة جمال البحرين 2022 في سبتمبر هي ثاني امرأة من بلادها تشارك في المسابقة، وظهرت بشكل لافت للنظر وهي ترتدي البوركيني الوردي خلال جولة ملابس السباحة، وخصصت رداءها برسالة: "يجب تمثيل المرأة العربية.. يمكن للمرأة المسلمة أن تصبح ملكة جمال الكون".

كما ظهرت على الرأس كلمة "مساواة" مكتوبة باللغة العربية، فأثناء جزء من المسابقة الأولية، لا يلتزم المتسابقون بارتداء أي شيء دون رغبتهم، كما يمكنهم ملابس السباحة إذا اختاروا ذلك.

ستحدد المسابقة التمهيدية والتي تشمل أيضًا جولة لفساتين السهرة المتسابقين الذين سيصلون إلى الدور نصف النهائي، سيتم الإعلان عن أسماء المتأهلين لنصف النهائي ليلة التتويج يوم السبت، كما ستقام مسابقة أزياء وطنية منفصلة في وقت لاحق يوم الأربعاء.

وقالت خليفة وفقا لموقع ذا ناشونال في أعقاب المسابقة التمهيدية: "هناك الكثير من العوامل التي جعلتني أقرر التنافس على أكبر مسابقة من نوعها، ملكة جمال الكون، لكن أحد الأسباب الرئيسية هو كسر الصور النمطية".

"النساء العربيات لطيفات وعاطفات وشجاعات ومستعدات لمواجهة تحديات الحياة.. يمكن أن يصبحن ملكات جمال بتواضع ويمكنهن التألق في المسابقة الحديثة".

بالنسبة لمسابقة فستان السهرة، ارتدت خليفة فستانًا فضيًا لامعًا، مكتملًا بغطاء للرأس من تصميم المصمم الفلبيني فورن ون.

خليفة 24 عاما ولدت لأب بحريني وأم روسية، إنها عازفة بيانو مدربة، وقد درست في الرقص والتايكواندو، إنها شغوفة بالتعليم وتعتقد أنه لم يفت الأوان بعد لتعلم شيء جديد في الحياة.

تخرجت في العلوم المالية والمصرفية وتتابع دروسًا عبر الإنترنت لإتقان مهاراتها في اللغة العربية والإنجليزية، بالإضافة إلى علم النفس، قامت أيضًا ببعض أعمال عارضات الأزياء الاحترافية، وظهرت في إعلان مكياج لديور.