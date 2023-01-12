الخميس 12 يناير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البيت الأبيض يعلن عن اكتشاف مجموعة ثانية من الوثائق السرية الخاصة بـ«بايدن»

جو بايدن
جو بايدن

قال البيت الأبيض يوم الخميس، إن فريق الرئيس الأمريكي جو بايدن اكتشف مجموعة ثانية من الوثائق السرية حين عمل كنائب للرئيس في مكان للتخزين في مرآب بمنزله في ويلمنجتون بولاية ديل.

الكشف يوم الأربعاء عن العثور على دفعة أخرى في موقع ثانٍ مرتبط ببايدن لم يتضح مكان استعادة الوثائق، بحسب واشنطن بوست.

كان هذا هو الكشف الثاني من نوعه هذا الأسبوع، لكنه لم يرد على أسئلة أساسية حول محتويات الوثائق، ومن قام بتعبئتها وما إذا كان الرئيس الأمريكي أو كبار مستشاريه قد قرأوها بعد تركه لمنصبه.

قال ريتشارد ساوبر، المستشار الخاص لبايدن، في بيان أمس الأربعاء إنه تم الكشف عن المجموعة الثانية من الوثائق السرية بعد أن اعترف البيت الأبيض هذا الأسبوع بأنه تم العثور على دفعة سابقة في خزانة مكتب في واشنطن.

وثائق مثيرة للجدل

وكانت ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن وزارة العدل الأميركية أطلقت مراجعة لاكتشاف وثائق سرية في مركز بن بايدن للدبلوماسية والمشاركة، الذي يقع وسط العاصمة واشنطن، وهو الذي أطلقه الرئيس جو بايدن بعد أن شغل منصب نائب الرئيس.

ووفق الصحيفة، فإن البيت الأبيض أكد أن التحقيق جار بالتعاون مع وزارة العدل، وسرعان ما سلّم الوثائق إلى إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية، وهي الوكالة المكلفة بمعالجة السجلات الرئاسية.

وأفاد شخص مطلع على التحقيق، بأنه تم العثور على ما يقرب من 10 وثائق على ما يبدو أنها سجلات إدارة أوباما وبايدن، بما في ذلك عدد صغير من الوثائق ذات العلامات السرية.

وقد تم العثور على الوثائق في مركز "بن بايدن" في أوائل نوفمبر، قبل وقت قصير من تعيين وزير العدل ميريك غارلاند، جاك سميث، مستشارًا خاصًا للإشراف على التحقيق الجنائي في إساءة تعامل الرئيس السابق دونالد ترامب المحتملة مع مئات الوثائق السرية التي تم نقلها إلى مقر إقامته بفلوريدا بعد انتهاء فترة رئاسته.

البيت الأبيض الرئيس الامريكي جو بايدن الوثائق السرية استعادة الوثائق واشنطن بوست

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