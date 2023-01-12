الخميس 12 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

العراق: «السوداني» يصل إلى ألمانيا على رأس وفد رفيع المستوى

السوداني
السوداني

وصل رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، إلى ألمانيا على رأس وفد حكومي رفيع في زيارة رسمية.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان وفق وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وصل إلى ألمانيا، على رأس وفد حكومي رفيع، في زيارة رسمية". 

تلبية لدعوة رسمية من المستشار الألماني 

وفي وقت سابق أشار بيان لمكتب رئيس مجلس الوزراء، إلى أن "الزيارة تأتي تلبيةً لدعوة رسمية من المستشار الألماني، وضمن سياق العلاقة المتميزة بين البلدين، حيث ستسهم الزيارة في تعزيزها وستشهد سلسلةً من اللقاءات مع كبار المسؤولين في ألمانيا ومع الشركات الألمانية".

وأكد السوداني في تصريح قبيل مغادرته العراق إنه "تم الإعداد لزيارته إلى ألمانيا منذ أسابيع، من قبل لجان مختصة بين الجانبين"، مشيراً إلى أن "هذه الزيارة تختلف عن الزيارات السابقة لمسؤولين سابقين لأنها تتضمن خطة عمل مشتركة بين البلدين، ومذكرات تفاهم ستنفذ فوراً بحكم التخصيصات المالية المرصودة واتفاقات مبدئية سيتم استكمالها أثناء الزيارة".

ولفت إلى "بنود مهمة تتضمنها الزيارة تتعلق بالكهرباء، حيث سيتم توقيع مذكرة تفاهم تنطوي على فقرات تمثل خطة واعدة للنهوض بقطاع الكهرباء مع شركة سيمنس، في مجال الإنتاج والنقل والتوزيع"، موضحاً أن "المذكرة ستتضمن عقداً طويل الأمد لأعمال التأهيل والصيانة، متجاوزةً العقبات التي كانت تواجه هذا الجانب، وستوفر كلفاً بحدود 20% وتضمن انسيابيةً في أعمال الصيانة وبقاء المحطات بكامل طاقاتها التصميمية".

ولفت إلى أنه "سنعرض خلال الزيارة فرصا مهمة في مجال الغاز المصاحب والطبيعي، وفرصاً أخرى في قطاع البتروكيماويات، كما سيحظى محور التغيرات المناخية باهتمام هو الآخر، فضلاً عن مبادرات وبرامج في مجال التنمية البشرية والتدريب المهني والتعليم العالي، إلى جانب التعاون المالي والمصرفي، بما يسهم في تطوير الاقتصاد ويوفر البيئة الجاذبة للشركات وقطاع الأعمال".

السوداني العراق وفد حكومي زيارة رسمية المانيا تعزيز التعاون

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