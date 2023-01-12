الخميس 12 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير الطيران السفير الصينى يناقشان التعاون المشترك في النقل الجوي

وزير الطيران خلال
وزير الطيران خلال اللقاء

استقبل الفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، لياو ليتشيانج سفير الصين لدى القاهرة، لبحث تعزيز أوجه التعاون بين البلدين فى مجال النقل الجوى.

وأكد الفريق محمد عباس على قوة العلاقات التاريخية التي تربط بين مصر والصين والتى تشهد نموا كبيرا خلال الفترة الحالية، مأكد أن وزارة الطيران المدنى وجميع شركاتها التابعة حريصة على دعم التعاون والشراكات مع الجانب الصيني وتبادل الخبرات فى صناعة النقل الجوى بما يخدم ويحقق مصالح البلدين.

وخلال اللقاء، استعرض الجانبان عدداً من الملفات المهمة لوضع آليات تدعيم التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين كما تم مناقشة إستراتيجية قطاع الطيران المصرى والمشروعات الحالية التى تهدف الى جذب المزيد من الحركة الجوية والسياحية  والتجارية بين مصر والصين، حيث تعد مصر مقصداً سياحياً هاماً لدى الشعب الصيني.

ومن جهته، أشاد السفير لياو ليتشيانج بما تشهده العلاقات المصرية الصينية من تطور كبير على جميع الأصعدة وفى كافة المجالات خلال السنوات  الماضية.

وأكد السفير الصيني أن الحكومة الصينية تحرص على استمرار تفعيل التعاون مع قطاع الطيران المدنى المصرى، والذى يشهد تطورا كبيرا وإنجازات على كافة الأصعدة خلال الفترة الماضية في إطار السعي نحو مستقبل أفضل للتعاون.

مجال النقل الجوى وزير الطيران السفير الصيني الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران الطيران المدني صناعة النقل الجوى

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