الخميس 12 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المبعوثة الروسية تنفى التوصل إلى اتفاق جديد لتبادل سجناء مع أوكرانيا

تاتيانا موسكالكوفا
تاتيانا موسكالكوفا

أعلنت المفوضة الروسية لحقوق الإنسان، تاتيانا موسكالكوفا، أن روسيا وأوكرانيا لم تتوصلا إلى اتفاق جديد لتبادل سجناء في محادثات تركيا، مشيرةً إلى أن تصريحاتها السابقة حول احتمال التوصل إلى اتفاق أُسيء فهمها.

وأجرى وسيطا حقوق الإنسان الأوكراني دميترو لوبينتس، والروسية تاتيانا موسكالكوفا، محادثات الثلاثاء في أنقرة، في اجتماع نادر على هذا المستوى بين مسئولين من البلدين منذ أشهر.

وكانت وسائل إعلام قد أفادت بأن موسكالكوفا أعلنت عن التوصل إلى اتفاق لتبادل أكثر من 40 سجينًا من الجانبين الأربعاء.

لكن موسكالكوفا أكّدت لوكالة الأنباء الفرنسية أنها كانت تشير إلى عدد السجناء الذين جرى تبادلهم في السابق.

وأكدت بعد محادثات مع نظيرها الأوكراني، أن "شخصًا ما أساء فهم أمر ما"، مضيفة: "نتحدث عن نتائج عملنا السابق. عمليات تبادل (السجناء) سبق أن حصلت".

كما أوضحت موسكالكوفا أن الوسطاء الأوكرانيين والروس تبادلوا أيضًا قوائم بأسماء الجنود الجرحى استعدادًا لعملية تبادل محتملة في المستقبل.

وتابعت أن "تبادلات مماثلة تحدث طوال الوقت. هذه الاتفاقات يتوصّل إليها عسكريون ونحن نعمل بالتعاون معهم".

المفوضة الروسية تاتيانا موسكالكوفا روسيا سجناء حقوق الانسان

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