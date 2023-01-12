الخميس 12 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير
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تحقيقات ومتابعات

«تفوّق المارد الأحمر تاريخيا».. معلومات عن مباراة المصري والأهلي

الأهلي
الأهلي

يستضيف ملعب الجيش المصري بمدينة برج العرب بالإسكندرية، مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ونظيره فريق المصرى البورسعيدي، في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الخميس، في إطار قمة منافسات الجولة الثالثة عشر ببطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2022-2023.

- يدخل الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر مباراة المصرى البورسعيدي اليوم، لتحقيق الفوز والوصول إلى النقطة 33 في جدول ترتيب الدوري الممتاز الذي يحتل فيه المركز الأول برصيد 30 نقطة جمعها من 12 مباراة.

- يستهدف فريق المصرى البورسعيدي بقيادة مدربه حسام حسن الفوز في مباراة الأهلى اليوم للوصول إلى النقطة 20 في جدول ترتيب الدوري الممتاز الذي يحتل فيه المركز الثامن برصيد 17 نقطة جمعها من 12 مباراة، حيث فاز في أربع مباريات وتعادل في خمس وخسر في ثلاث مباريات أخرى وأحرز لاعبوه 12 هدفًا وتلقت شباكه 13 هدفًا.

- تذاع مباراة الأهلى والمصرى والبورسعيدي على قناة أون تايم سبورت، الناقل الحصرى لجميع مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز وبطولة كأس مصر.

- تحمل المواجهة القادمة بين الأهلي والمصري البورسعيدي المواجهة رقم 124 فى تاريخ مواجهات الفريقين.

- الأهلي والمصري البورسعيدي تقابلا في 123 مباراة سابقة وحقق الأهلي الفوز فى 69 مباراة، وتعادل الفريقين في 34 مباراة وفاز المصري فى 20 مباراة.

- سجل لاعبو الأهلي في شباك المصري 176 مرة .

- سجل لاعبي المصري 90 هدفا في شباك الأهلي.

- نجح الأهلي فى الخروج بشباكه نظيفة أمام المصرى في 58 مباراة .

- تمكن المصري من الخروج بشباكه نظيفة أمام الأهلي في 26 مباراة.

- كان أكبر فوز فى تاريخ مواجهات الفريقين من نصيب الأهلي، عندما فاز بنتيجة 4- صفر، وهو ما حدث فى مناسبتين، الأولى فى موسم 1978- 1979 والثانية فى موسم 1998- 1999.

2022-2023 الاهلى الاهلى اليوم الاول لكرة القدم بالنادي الاهلي الإسكندرية البورسعيدي الجولة الثالثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي

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