بدء أنشطة طلاب جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية بزيارة «لوجوس هوب»

صرح الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس والرئيس المفوض لتيسير أعمال جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، بأن جميع الأنشطة الطلابية التي يتم تنظيمها داخل الحرم الجامعي لجامعة قناة السويس متاحة لطلاب الجامعة الأهلية، مشيراً إلى تنظيم زيارات خاصة لطلاب الأهلية، يبدأ برحلة طلابية إلى سفينة "لوجوس هوب" ومعرض القاهرة الدولى للكتاب.

وأعلن الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، عن أن زيارة طلاب الأهلية لمعرض القاهرة الدولي ستكون في الأول من فبراير القادم أما زيارة المكتبة العائمة "لوجوس هوب"، فمن المقرر أن تكون 20 يناير الجارى.

تأتي الزيارات الخارجية بتنظيم الدكتور محمد عبد الهادى منسق عام الأنشطة الطلابية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.

وفى سياق متصل، أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس والرئيس المفوض لتيسير أعمال جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، عن مشاركة طلاب جامعة الإسماعيلية الأهلية - في مهرجان إبداع الموسم الحادي عشر لشباب الجامعات والمعاهد العليا والأكاديميات في المجالات الأدبية والعلمية والفنية تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ووزارة الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى، وأن بناء شخصية الشباب المصري سواء على المستوى المعرفي، أو الأبداعي والابتكاري هو من أهم ما نسعى إليه.

فيما أفاد الدكتور محمد عبد الهادي، بأن الاشتراك في المهرجان تم مد موعد التقديم فيه حتى يوم الخميس 12 يناير الجاري، وأن مشاركة طلاب الأهلية هي تأكيد على اندماج هؤلاء الطلاب داخل منظومة التعليم العالي والأنشطة الطلابية رغم حداثة التجربة.